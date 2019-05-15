Engelliler için yürüdüler

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapalıçarşı Derneği yöneticilerinin 'Engelli olmak engel değildir' sloganıyla düzenlediği yürüyüşe katıldı. Yazıcı, bu yürüyüşe katılan sivil toplum kuruluşları, kamu çalışanları, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Engelli-engelsiz her bireyin eşit olarak yürüyüşe katılabilmesi için farkındalık bilincinin oluşturulduğunu belirtti. Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okullar ve kamu kuruluşlarının destek verdiği çok gönüllü bir birliktelik var. İstanbul'un hayati ve önemli aktivite merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'da olduğu gibi herkesin aynı duyarlılıkla ve aynı anlayışla bu yürüyüşe katılması çok önemli.

Biz toplum olarak gerçekten birbirimize daha sıkı sarıldıkça ve birbirimizi daha iyi anladıkça aslında hiçbir engelimizin olmadığını çok daha iyi anlayacağız. Biz öğretmenler, çocuklarımızın engelleri olsun-olmasın hepsinin aynı duyarlılık ve aynı ortamda yetişmelerini çok önemsiyoruz. Birbirlerini anlayabilecekleri ve destek olabilecekleri bir insan olarak merhamet ve şefkat duygularıyla bir bütün olarak yetişmelerini çok önemsiyoruz çünkü engelli olmak, engel değil. Bu etkinlikte, hem nispi olarak zorlukları olan özel çocuklarımız hem de diğer çocuklarımız birlikte yürüdü ve öğretmenleri, kocaman yürekleriyle onların yanında oldu. Başta valimiz olmak üzere kamu kuruluşlarımız hassasiyetlerini en üst düzeyde gösterdi. Hem bu yürüyüşü koordine ettiler hem de çalışmanın öncüsü oldular. Hepinize engelsiz, sevgi dolu günler diliyorum."

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta da, "Engelliler haftasından amaç, engellilerin sorunlarına parmak basmak, onlarla ilgili farkındalık yaratmak ve hepimizin potansiyel birer engelli olduğunu varsayarak, toplumdaki güvenliklerini sağlamak diye düşünüyorum. Yarın ne olacağımızı, başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Onun için bizim, empati duygularımızı geliştirmemiz, onları anlamamız ve yaşadıklarını çok iyi bir şekilde anlatmamız lazım ki onların hayatlarını kolaylaştıralım. Biz idareci ve yöneticilerin üstüne düşen en büyük görev hayatı, engelli, yaşlı, hamile ve çocuklarımız için kolaylaştırmaktır" dedi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise, "Bir hafta boyunca engellilerin sorunları tartışılır, konuşulur ve herkesin bir engelli adayı olduğu anlatılır. Bunlar doğrudur ama 'herkesin bir engelli adayı olduğu' gibi klasik bakış açısıyla değil, toplumun parçası olan, hayatın her alanında yaşamaya, var olmaya, insan olarak kendini bulmaya bizim kadar halkı olan engelli bireyler için, geçen zaman içinde 'Ne yapabildik, neler yapmalıyız?' diye muhasebe yapmaktır" diye konuştu.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarla 'Engelli olmak engel değildir' ve 'Engelleri sevgiyle aşıyoruz' sloganları atan katılımcılar, Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye kapısından Cağaloğlu Lisesi'ne kadar yürüdü.