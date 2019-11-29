Engelliler için yapay zeka destekli protez kol yaptı
Üniversite öğrencisi Yusuf Çalışkan, bedensel engelliler için yapay zekayla çalışan protez kol üretti.
Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Yusuf Çalışkan, bedensel engelliler için yapay zekayla çalışan protez kol üretti. Çalışkan, protez kolun hem dijital hem de fizyolojik olarak iki aşamalı çalıştığını söyledi. İlk olarak, insan beyninden koluna gelen sinyalleri simülatör yardımıyla dijital ortama aktaran bir yazılım ürettiğini belirten Çalışkan, şöyle konuştu:
"Bu sistem beyinden gelen EEG ve kaslardan gelen EMG sistemlerini eş zamanlı işleyebiliyor. Kola takılan sensör cihazı, çok kısa süre içinde başka bir uzva takıldığını anlayacak ve buna göre yönlendirmelerini değiştirecek bir yapay zeka alt yazılımına.
KENDİ YAPAY ZEKA ASİSTANIMLA ÜRETTİM
Hacettepe Üniversitesi’nde de eş zamanlı olarak tıp alanında çalışmalar yapıyorum. Ürünün seri üretimine başladığımda elimden geldiğince gazilere ve küçük çocuklara ücretsiz hizmet vermek istiyorum. Yapay zeka yazılımını da 56 bin satırlık bir kodla oluşturduğum kendi yapay zeka asistanımla yaptım. Biyonik cihazların kullanımına yönelik yapay zeka sistemleri en karmaşık sistemler olarak biliniyor. Ürettiğim yazılım, cihazdaki sensörlerle cihazı koluna takan kişinin vücut sinyal haritasını buluşturuyor. Bu sayede, protez kolda, her biri 11 kilograma kadar güç uygulayabilen parmaklara sinyal gönderilerek gerçeğe yakın bir protez işlevi sağlanmış oluyor.”
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