Engelliler Haftası'nı kutladılar
Engelliler Haftası’nı kutlamak amacıyla iki ayrı okulda düzenlenen festivaller düzenlendi. 1500 öğrenci katıldığı festivallerde 11 atölye yer aldı.
Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) iş birliğiyle yürütülen ‘Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi’ kapsamında iki festival düzenlendi. 14 Mayıs’ta Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’nda, 16 Mayıs’ta ise Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu’nda Engelliler Haftası sebebiyle festival düzenlendi. Sabancı Vakfı’nın desteklediği proje; okul öncesi ile ilkokul seviyesinde engelliliğe yönelik olumsuz algı ve tutumların dönüştürülmesi ve eğitim ortamında engelliliğe dayalı ayrımcılığın azaltılması amacıyla yapıldı.
11 FARKLI ATÖLYEDE 1500 ÖĞRENCİ
Festivalde; ‘Anatole'ün Küçük Tenceresi’, ‘Türk İşaret Dili ile Tanışma’, ‘Erişebilir Materyaller’, ‘Herkes için Erişilebilir Okul’, ‘Farklılıklar Birlikte’, ‘Renkli Kum Baskı’, ‘Doğaçla ve Ritimleri Keşfet’, ‘Hayat Tamircisi’, ‘Picasso Tarzı Portre’, ‘Her Birimiz Farklı bir Rengiz’ ve ‘Masal Atölyesi’ yer aldı. Yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı festivallerin sonunda öğrenciler; Duygu Etikan’ın dans gösterisi ve Def Rap grubunun şarkıları eşliğinde eğlendi. Festivalde ayrıca velilere yönelik ‘Kapsayıcı Okul İklimi için Engelli Hakları’ başlıklı panel düzenlendi.
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