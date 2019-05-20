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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
20.05.2019 - 15:53, Son Güncelleme:/

Engelliler Haftası'nı kutladılar

Engelliler Haftası’nı kutlamak amacıyla iki ayrı okulda düzenlenen festivaller düzenlendi. 1500 öğrenci katıldığı festivallerde 11 atölye yer aldı.

Engelliler Haftası'nı kutladılar
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Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) iş birliğiyle yürütülen ‘Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi’ kapsamında iki festival düzenlendi. 14 Mayıs’ta Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’nda, 16 Mayıs’ta ise Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu’nda Engelliler Haftası sebebiyle festival düzenlendi. Sabancı Vakfı’nın desteklediği proje; okul öncesi ile ilkokul seviyesinde engelliliğe yönelik olumsuz algı ve tutumların dönüştürülmesi ve eğitim ortamında engelliliğe dayalı ayrımcılığın azaltılması amacıyla yapıldı.  

11 FARKLI ATÖLYEDE 1500 ÖĞRENCİ
Festivalde; ‘Anatole'ün Küçük Tenceresi’, ‘Türk İşaret Dili ile Tanışma’, ‘Erişebilir Materyaller’, ‘Herkes için Erişilebilir Okul’, ‘Farklılıklar Birlikte’, ‘Renkli Kum Baskı’, ‘Doğaçla ve Ritimleri Keşfet’, ‘Hayat Tamircisi’, ‘Picasso Tarzı Portre’, ‘Her Birimiz Farklı bir Rengiz’ ve ‘Masal Atölyesi’ yer aldı. Yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı festivallerin sonunda öğrenciler; Duygu Etikan’ın dans gösterisi ve Def Rap grubunun şarkıları eşliğinde eğlendi. Festivalde ayrıca velilere yönelik ‘Kapsayıcı Okul İklimi için Engelli Hakları’ başlıklı panel düzenlendi.

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