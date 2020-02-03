Engelli öğretmen ataması için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 750 engelli öğretmen ataması için başvurular 3 Şubat’ta başladı. Adaylar 7 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Engelli öğretmen ataması başvuruları için ‘http://mebbis.meb.gov.tr’ veya ‘http://personel.meb.gov.tr’ adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek. Adaylar, tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Atamalar, 2016 ile 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puanı üstünlüğüne göre yapılacak. En çok atama 97 ile sosyal bilgiler; 96 ile felsefe; 95 ile tarih; 70 ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenliklerine yapılacak. 750 engelli öğretmen ataması ise 11 Şubat'ta atamalar yapılacak.