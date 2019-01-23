Engelli öğretmen alımı için başvurular başladı
MEB'in, 2019 yılı engelli öğretmen alımı için başvurular başladı. 29 Ocak’a kadar devam edecek. En çok kontenjan 54 ile tarih öğretmenliğine ayrıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 yılı engelli öğretmen alımı alan ve kontenjan listesini açıkladı. Başvurular 23-29 Ocak tarihleri arasında alınacak. Toplam kontenjan 500 olarak belirlendi. En çok kontenjan 54 ile tarih öğretmenliğine ayrıldı. Onu 50 ile Türk dili ve edebiyatı, 41 ile sosyal bilgiler, 32 ile görsel sanatlar takip etti. Beden eğitimi ve felsefeye de 30’ar kontenjan ayrıldı.
ENGELLİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR VE KONTENJAN LİSTESİ (2019 - OCAK)
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