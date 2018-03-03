Engelli öğrenciye özel sistem

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, hastalığı nedeniyle kitap okuyamayan Muhammed'e, sosyal sorumluluk bilinciyle, AÜ Açıköğretim Fakültesi Öğrenme Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme (ÖTAG) birimine bağlı İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Uygulama Laboratuvarı tarafından yardım projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Eğe'nin sadece gözleriyle bilgisayar kullanabildiği, internette arama motorlarından istediği siteye erişebildiği, gözlerini sanal klavyedeki harflere odaklayarak oluşturduğu yazılarla temel ihtiyaçlarını sesli olarak duyurabildiği ve buna benzer birçok fonksiyona sahip bir sistem oluşturuldu.

Hayata geçirilen göz takip sistemini gözlemlemek için AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Nilgün Özdamar, Muhammed Eğe'yi evinde ziyaret etti.

Rektör Gündoğan, azmiyle herkese örnek olan Muhammed'in AÜ tarafından geliştirilen sistem sayesinde kendini yetiştirip, ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi.

Muhammed'in ortaokulu, liseyi bitirip daha sonra da üniversite okumasını istediklerini belirten Naci Gündoğan, şöyle konuştu:

"Muhammed bizim öğrenci adayımız olduğu için ona her konuda destek olacağız. Eğitime ulaşmak herkesin hakkı. Açıköğretim sisteminde de engel düzeyleri farklı olan pek çok öğrencimiz var. Bu sebeple önümüzdeki dönemlerde Muhammed gibi öğrencilerimize teknolojiyi kullanarak ulaşmaya çalışacağız. Tabii ki bu süreçte Muhammed için kurulan sistemi de takip edeceğiz. Çünkü bizim göremediğimiz ama Muhammedin'in kullanırken gördüğü birtakım eksiklikler olabilir. Ben bu çalışmada emeği geçen tüm öğretim elemanlarına ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."