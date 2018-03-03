Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Engelli öğrenciye özel sistem

    Engelli öğrenciye özel sistem

    İHA
    03.03.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    Anadolu Üniversitesi (AÜ), kas erimesi hastalığı dolayısıyla konuşamayan ve ortaokul 2'nci sınıfta eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan 25 yaşındaki Muhammed Eğe'nin öğrenimine devam edebilmesi için özel göz takip sistemi programı geliştirdi.

    AÜ'den yapılan açıklamaya göre, hastalığı nedeniyle kitap okuyamayan Muhammed'e, sosyal sorumluluk bilinciyle, AÜ Açıköğretim Fakültesi Öğrenme Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme (ÖTAG) birimine bağlı İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Uygulama Laboratuvarı tarafından yardım projesi başlatıldı.

    Proje kapsamında Eğe'nin sadece gözleriyle bilgisayar kullanabildiği, internette arama motorlarından istediği siteye erişebildiği, gözlerini sanal klavyedeki harflere odaklayarak oluşturduğu yazılarla temel ihtiyaçlarını sesli olarak duyurabildiği ve buna benzer birçok fonksiyona sahip bir sistem oluşturuldu.

    Hayata geçirilen göz takip sistemini gözlemlemek için AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ve İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Nilgün Özdamar, Muhammed Eğe'yi evinde ziyaret etti.

    Rektör Gündoğan, azmiyle herkese örnek olan Muhammed'in AÜ tarafından geliştirilen sistem sayesinde kendini yetiştirip, ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi.

    Muhammed'in ortaokulu, liseyi bitirip daha sonra da üniversite okumasını istediklerini belirten Naci Gündoğan, şöyle konuştu:
    "Muhammed bizim öğrenci adayımız olduğu için ona her konuda destek olacağız. Eğitime ulaşmak herkesin hakkı. Açıköğretim sisteminde de engel düzeyleri farklı olan pek çok öğrencimiz var. Bu sebeple önümüzdeki dönemlerde Muhammed gibi öğrencilerimize teknolojiyi kullanarak ulaşmaya çalışacağız. Tabii ki bu süreçte Muhammed için kurulan sistemi de takip edeceğiz. Çünkü bizim göremediğimiz ama Muhammedin'in kullanırken gördüğü birtakım eksiklikler olabilir. Ben bu çalışmada emeği geçen tüm öğretim elemanlarına ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

    Etiketler: Anadolu Üniversitesi , Eğitim , engelli öğrenci , ortaokul , lise , üniversite
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri