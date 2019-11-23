Engelli öğrencilerini şampiyon yaptı
Beden eğitimi öğretmeni Muammer Tunahan, görev yaptığı okulda eğitim gören engelli öğrencilerini hayata bağlamak için kurduğu üç farklı branştaki spor kulübüyle çok sayıda şampiyon çıkardı.
Konya'da yaşayan beden eğitimi öğretmeni Muammer Tunahan, görev yaptığı okulda eğitim gören down sendromlu, otistik, zihinsel, bedensel ve işitme engelli öğrencilerini sporla hayata bağlıyor. Tunahan, zihinsel engelli oğluyla engelli öğrencilerini sporla hayata bağlamak için yaklaşık 13 yıl önce çalışma başlattı. Kendi imkânlarıyla üç farklı branşta spor kulübü kuran Tunahan, down sendromlu, otistik, zihinsel, bedensel ve işitme engelli çocuklarla yola çıktı.
Tunahan, sporla çocukların kendilerini daha iyi ifade edebileceği inancıyla görev yaptığı Meram Fevzi Çakmak Ortaokulu’nun bahçesinde hafta sonunda öğrencileri ve velileriyle faaliyete başladı. Meram Kozağaç Spor Kulübü, 1074 Konyaspor Kulübü ve Bozkır Gücü Spor Kulübü adı altında çalışmalarını sürdüren Tunahan öğretmen ve özel öğrencileri, elde ettikleri başarılarla kısa sürede ilgi odağı oldu.
‘ÖĞRENCİLERİMİZDEN 20'Sİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU’
Tunahan, okuldan kalan zamanında özel öğrencileriyle vakit geçirdiğini söyledi. Sporun insan hayatındaki önemli olduğunu belirten Tunahan, şöyle konuştu:
“Konya'da ne kadar engelli öğrenci varsa hepsine ulaşmaya çalıştık. Bu öğrencilerimizden 20'si Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca dört Avrupa, üç dünya ve bir de olimpiyat şampiyonu çıkardık. Antrenörümüz Halil Karaçor ile 30'un üstünde uluslararası madalya kazandık. Konya ve Türkiye'deki kazandığımız kupaları madalyaları saymıyorum. Güreş, tekvando, atletizm ve satrançta özel sporcularımızın yanında normal öğrencilerimizle oldukça başarılıyız. Hayat sadece engelsiz olanların üzerine kurulmuş değil. Engelli vatandaşlarımız da hayata ortak Sporcularımız mindere, ringe ve müsabakalara çıktıklarında herkes tanır.
ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN FORMA GİYDİKTEN SONRAKİ MUTLULUKLARI İNANILMAZ
Onları kendi imkânlarımla sevindirmeye çalışıyorum. Çevremdekilerin desteğiyle forma yaptırıp özel öğrencilerime dağıtıyorum. Forma giymek engelli çocuklarımızın da hakkı. Onların forma giydikten sonraki mutlulukları inanılmaz. Bütün yorgunluğumu alıyor. Kulübe gelen çoğu engelli sporcularımız, okula gitmiyordu. Onları okullara yazdırdık, derslerini de takip ettik. Şu anda beden eğitimi ve spor meslek yüksekokulunda öğrenim gören 30'a yakın işitme engelli milli sporcumuz var. Engellileri hayata kazandırmak onların da kendilerini kanıtlamalarını katkı sağlamak için bu işe soyunduk. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da başarılı olmaya gideceğiz."
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