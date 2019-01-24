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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.01.2019 - 13:54, Son Güncelleme:/

Engelli öğrencileri hayata hazırlayan ‘model evler’in sayısı arttı

MEB tarafından zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durmayı, hayata tutunmayı öğrendiği özel eğitim uygulama okullarında oluşturulan model evlerin sayısı 85'e ulaştı. Bakanlık yıl sonuna kadar 20 uygulama evinin daha hayata geçirilmesini planlıyor. Öğrenciler, 1+1 olarak kurgulanan uygulama evlerinde, mutfak cihazlarını çalıştırma, yatak toplama, kapıları kilitleme, ütü ve elektrik süpürgesi kullanma, öz bakımlarını yapma gibi eğitimlerle yaşam becerileri kazanıyor.

Engelli öğrencileri hayata hazırlayan ‘model evler’in sayısı arttı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiği özel eğitim uygulama okullarında oluşturulan model evlerin sayısı 85 oldu. Bakanlıkça Türkiye genelinde hayata geçirilen özel eğitim uygulama okullarında, orta-ağır zihinsel engeli veya otizmi öğrencilere öz bakım becerilerini geliştirmeleri, topluma uyum sağlayabilmeleri amacıyla eğitim veriliyor.

Engelli öğrencileri hayata hazırlayan ‘model evler’in sayısı arttı

Öğrenciler bu okullarda yaş ve gelişim seviyelerine uygun kademelerde eğitim alıyor. Bu kapsamda 80 ilde 311'i ilkokul, 310'u ortaokul, 264'ü lise kademesi olmak üzere 885 okul bulunuyor. Genellikle üç kademenin aynı binada bulunduğu okullarda, 374 farklı binada öğrencilere hizmet sunuluyor.

HAYATI ÖĞRENİYORLAR
Bu okullarda öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeleri amacıyla küçük bir evin birebir kopyası olarak yapılan ‘uygulama evleri’nin sayısı da her geçen gün artıyor. İlk olarak 2017'de başlatılan proje kapsamında, iki yılda 53 ilde 85 özel eğitim uygulama okulunda evlerin yapımı tamamlandı. Bakanlık, yıl sonuna kadar 20 evin daha hayata geçirilmesini planlıyor. Öğrenciler 1+1 olarak kurgulanan, salon, yatak odası, mutfak ve banyodan oluşan uygulama evlerinde mutfak cihazlarını çalıştırma, banyoyu kendileri için hazırlama, yatak toplama, ütü yapma, kapıları kilitleme, elektrik süpürgesi kullanma, öz bakımlarını yapma gibi işleri kendi başlarına gerçekleştirmeyi öğreniyor.

Engelli öğrencileri hayata hazırlayan ‘model evler’in sayısı arttı

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