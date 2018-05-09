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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.05.2018 - 17:06, Son Güncelleme:

Engelli öğrenciler için üretecekler

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Engelli öğrenciler için üretecekler

MEB ile Adalet Bakanlığı arasında, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik materyal üretilmesi amacıyla protokol imzalandı. Protokolle, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tasarlanan öğretim materyalleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumu ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde üretilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı arasında, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik "Özel Eğitim Materyalleri Üretim Projesi" için protokol imza töreni yapıldı.

Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, işbirliği protokolü MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş tarafından imzalandı. Protokolle, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tasarlanan öğretim materyalleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumu ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde üretilecek.

Tekin,okul çağında olan ve özel eğitime ihtiyaç duyan yaklaşık 350 bin civarında çocuk olduğunu, bu çocukların yüzde 92'sinin okullara devam etmesini sağladıklarını söyledi. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tekin, "Bugün bu çocuklarımızın eğitim süreçlerini zevkle, oynayarak ve bütün eğitim ortamlarından faydalanarak en iyi şekilde almaları için materyal üretim sürecinin protokol törenindeyiz. Bu ülkenin geleceğine çok büyük katkı sağlayacak önemli bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yusuf Tekin, protokolün faydalı bir işbirliğinin başlangıcı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Selahaddin Menteş de hükümlü ve tutukluların yaptıkları üretim faaliyetlerinin temel amacının kar elde etmek değil, bireyi tekrar topluma kazandırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, infaz süreci bittikten sonra da sağlıklı bireyler olarak toplum içinde suç işlemeden hayatlarına devam etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

İş birliği sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Menteş, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Özel eğitim sınıflarının ihtiyacı olan 70 binin üzerinde eğitim ve öğretim materyali, Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde çalışan hükümlü ve tutuklularca üretilecek.

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