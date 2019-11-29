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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 29.11.2019 - 12:25, Son Güncelleme:/

Engellerini robotik kodlamayla aşıyorlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara kodlama eğitiminin temeli olan algoritma mantığı, BeeBot adlı yer robotu kullanılarak öğretiliyor.

Engellerini robotik kodlamayla aşıyorlar
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Atatürk Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu’nda, Valilik tarafından yürütülen ‘Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi’ kapsamında, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara, kodlama eğitiminin temeli olan algoritma mantığı, BeeBot adlı yer robotu kullanılarak öğretiliyor. Özel gereksinimli 83, otizmli 30 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, Bandırma Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Erken Yaşta Kodlama Eğitimi BeeBot Uygulamalarının Eğitim Öğretim Sürecine Entegrasyonu Projesi’yle çocukların toplumsal hayata uyum sağlamaları ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Engellerini robotik kodlamayla aşıyorlar

ÖĞRENCİLER SERTİFİKA ALACAK
Proje kapsamında,  çocukların ders konularını öğrenip pekiştirmeleri için konular, algoritma mantığıyla BeeBot kullanılarak oyunlaştırılıyor. Eğitim sürecinde ‘code.org’ sitesinde kodlama etkinliklerini tamamlayıp sertifika alacak öğrencilere, Lego Education Wedo 2.0 Temel Setleri ile robotik uygulamalar yaptırılacak. Çocuklar, bu materyalleri kullanarak kolaydan zora doğru kodlama robotik çalışmalarını tamamlayacak.

Engellerini robotik kodlamayla aşıyorlar

‘CİDDİ FAYDALARINI GÖRDÜK’
Okul müdürü Ali Alper Alkın, öğrencilerinin hayatlarını bağımsız idame etmelerini, akademik bakımdan da mümkün olan en üst düzeye çıkmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yöntem, teknik ve gelişen teknolojilerle ilgili sürekli arayış içinde olduklarını belirten Alkın, şöyle konuştu:
"Bu arayışlarımız sonucunda robotik kodlamayla tanıştık. Bunu özel eğitim öğrencilerimize uygulamaya karar verdik. Hem özel eğitim gereksinimli diğer öğrencilerimiz hem de otizmli öğrencilerimizde bunun ciddi faydalarını gördük. Robotik kodlama ve temelindeki algoritma mantığı, hayatın her alanında yer alıyor. Öğrencilerimizde bu mantığı oturtabilirsek, öz bakım ve günlük yaşam becerilerine genelleyerek kalıcılık sağlayabileceğimizi düşündük. Uygulama sayesinde güzel sonuçlar elde ettik. BeeBot ile oyunlaştırmalar öğrenciler tarafından büyük ilgi gördüğü.”

Engellerini robotik kodlamayla aşıyorlar

‘BEEBOT'U DERSLERE ENTEGRE ETTİK’
Sınıf öğretmeni Öykü Selvi de uygulamanın, BeeBot'un derslere entegrasyonu projesi olduğunu söyledi. Kolaydan zora doğru bir proje tasarladıklarını anlatan Selvi, "İlk önce BeeBot'u kodlama mantığıyla derslerde kullanmaya başladık. Matematik, hayat bilgisi, Türkçe derslerinde BeeBot'u nasıl kullanacağımızı düşündük. Projemize resfebe etkinliğini dahil ettik. BeeBot'la kodlamanın mantığı olan algoritmayı çocuklar aldıktan sonra 'code.org'da uygulamalarımız devam edecek. Çocuklarımıza sertifikalarımızı vereceğiz. En büyük hedefimiz, çocukların kendilerine özel robotlar üretip onları hareket ettirmeleri" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Bürosunda görevli sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş ise eğitimcilerin kendi müfredatlarına göre derslerini işlerken, çocukların oyunla kodlama eğitiminin temeli olan algoritma mantığını kavradığını belirtti.

BeeBot'u çok sevdiğini vurgulayan anlatan Muhammed Eren Türkmen, proje için öğretmenlerine ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a teşekkür etti. Matematik, Türkçe, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini işlediklerini söyleyen Türkmen, "Öğretmenlerimin hepsini çok seviyorum, ilerde polis olmak istiyorum" dedi.

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