Engelleri aşacaklar
Engelli öğrenciler ‘Daha Yaşanabilir Bir Dünya, Temiz Bir Çevre İçin Engelleri Aşıyoruz’ projesi kapsamında İstanbul’da pek çok etkinlik yapacak. Etkinlikler sırasında öğrencilere; sporcu, müzisyen ve oyuncular da eşlik edecek.
Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu engellilikle ilgili duyarlılık oluşturmak için ‘Daha Yaşanabilir Bir Dünya, Temiz Bir Çevre İçin Engelleri Aşıyoruz’ projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. Toplumun engellilerle ilgili bilinçlenmesi ve duyarlı hale gelmesi için 22-30 Nisan tarihleri arasındaki etkinlikler, 22 Nisan’da Nişantaşı’ndaki yürüyüşle başlayacak. Proje; panel, film gösterimi, konser, çöp toplama ve sokak hayvanlarına mama bırakma, televizyon programlarına katılma, sporcularla aktiviteler gibi birçok etkinliği kapsıyor. Bu etkinliklere sporcu, müzisyen ve oyuncular da katılacak.
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