Endüstri mühendisliğindeki gelişmeler değerlendirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle, ‘Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas (GJCIE 2019)’ başlıklı, ‘Dijital Karışıklık Çağında Endüstri Mühendisliği Uygulamaları’ temalı uluslararası konferans düzenlendi. Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılan konferansa, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Konferans Başkanı ve İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır ile Konferans Eşbaşkanı ve DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Korhan’ın yanı sıra, çok sayıda akademisyen katıldı. Bünyesinde, ‘6th Global Conference on Engineering and Technology Management (GCETM)’, ‘4th Global Conference on Industrial Engineering (GCIE)’ ve ‘5th Global Conference on Healthcare Systems Engineering and Management (GCHSEM)’ başlıklı uluslararası üç konferans dizisini bulunduran GJCIE 2019; araştırmacıların, mühendislerin ve eğitimcilerin endüstri mühendisliği alanındaki yenilikleri, gelişmeleri ve ilerlemeleri tartışacakları uluslararası bir forum oluşturdu.

DAÜ Tanıtım Filmi’nin gösterilmesiyle başlayan konferansın açılışı konuşmasını yapan İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır, katılımcılara ve organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, konferans sonuçlarının bilime katkıda bulunacağını belirterek, katılımcılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulundukları süre zarfında tarihi yerleri de gezmeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün Times Higher Education (THE) ve ShanghaiRanking listelerinde yer alan bir dünya üniversitesi olduğunu söyledi. Osam, üniversite olarak devlet kurumlarıyla el ele toplumun gelişimine büyük katkı koyduklarının altını çizdi.

DİJİTAL BOZULMA

Konferansın açılış sunumunu DAÜ Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Yaşar Özden gerçekleştirdi. Prof. Dr. Özden, ‘How to Survive in the Digital Disruption Era’ başlıklı sunumunda, hızla ilerleyen teknolojinin insanlık tarihini nasıl değiştirdiğinden ve dijital bozulmanın şirketlerin pazarlama stratejilerini ne yönde etkilediğini anlattı.



PARALEL OTURUMLAR TAMAMLANDI

Açılış konuşmaları ve açılış sunumunun ardından paralel oturumlara geçildi. Soli Salonu’nda İngilizce olan oturumun başkanlığını Esra Ağca Aktunç yaptı. Oturumda; Dr. Akram El-Tannir ‘Optimal Order Quantity for the Mean-Variance Newsvendor Problem with Stockout’, İlker Küçükoğlu, ‘Binary Satin Bowebird Optimizer for the Set Covering Problem’, Nozir Shokirov, Tonguç Ünlüyurt ve Bülent Çatay ise ‘Crew Constrained Home Health Care Routing Problem with Time Windows and Synchronized Visits’ başlıklı sunumlar yaptı. Lambousa Salonu’nda Türkçe olarak yapılan oturumun başkanlığını ise Dr. Murat Durucu üstlendi. Bu oturumda Cemil Ceylan ‘Research on the Interaction between Patient Satisfaction, Service Quality, Organizational Image and Trust in a Training and Research Hospital’, Fatma Betül Yeni, Mehmet Mustafa Acıpayamoğlu ve Emre Çevikcan ‘Multi Criteria Group Decision Making in the Selection of CNC Woodworking Machinery’, Tolga Gedikli ve Beyzanur Çayır Ervural ise ‘Selection of Optimum Maintenance Strategy using Multi-Criteria Decision Making Approaches’ başlıklı sunumları yaptı.

PARALEL OTURUMLAR YAPILDI

GJCIE 2019 Konferansı’nın ikinci gününde, paralel oturumlar yapıldı. Bilgi sistemleri ve teknoloji uygulamaları, konferans kapsamında detaylı olarak ele alındı. Konferansta, özellikle dijital çağda verinin üretime nasıl katkı yapacağı ve organizasyonların verimliliği bu kapsamda nasıl artıracağı tartışıldı. Konferans kapsamında endüstri mühendisliği alanındaki en güncel konuların ve uygulamaların akademisyenler ve araştırmacı mühendisler tarafından değerlendirilmesinin yanı sıra, ileriye dönük iş birlikleri için bir zemin oluşturuldu.

MAKALELER BİR KİTAPTA TOPLANACAK

GJCIE 2019’da sunulmak üzere kabul edilen makaleler, prestijli bir uluslararası yayınevi olan Springer Nature tarafından ‘Lecture Notes in Industrial Engineering and Management’ isimli kitapta basılacak.