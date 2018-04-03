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    En stresli aileler Türkiye’de

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 00:38 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların anne-babaları, ebeveynlik stresini çok fazla yaşıyor. Yalnız hissediyor. Bunlar Türkiye, Romanya, Litvanya, Hırvatistan, Portekiz ve İspanya’nın yer aldığı, 2016’da başlayan ‘Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocukların Ailelerinde Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri’ adlı AB projesinin sonuçlarından birkaçı.

    Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi doktor öğretim üyeleri Mine Göl Güven ve Nalan Babür’ün katıldığı projenin ilk ayağında, engelli çocuğa sahip 1.259 aileye ulaşılarak, psikolojik sağlıklarıyla ilgili sorular soruldu. Türkiye’den 195 ebeveynin katıldığı araştırma sonuçlarından birkaçı şöyle:

    Türkiye’deki anne-babalar diğer beş ülkedekilere göre, birçok olumsuzlukta ön sırada. Ebeveynlik stresini en fazla onlar hissediyor. Serbest zaman bulamama, yaşam koşulları, geçim ve iş stresinin en çok yaşandığı ülkelerden biri Türkiye. En düşük stresli aileler ise İspanya’da.

    Diğer ülkelerdekilere oranla çocuklarıyla olumsuz iletişim kuruyorlar. Öfke ve kızgınlığı kontrol etme gibi duygu denetimini sağlayamıyor ve yoğun yalnızlık hissediyor, eşten/yakın çevreden çok az destek alıyorlar.

    Mine Göl Güven, “Öncelikle ailelerin stresle başa çıkmalarına yardımcı olan rehber programların, kitapların ve eğitimlerin tasarlanmasına başlayacağız. Aileler için destek mekanizmaları oluşturulmalı. Eğitim, sağlık ve sosyal politikaların üretilmesi, uzman personelin yetiştirilmesi öncelikli” diyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , stres
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