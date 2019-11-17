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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 17.11.2019 - 15:15, Son Güncelleme:/

En son akademik kadro ilanları! Üniversitelerin akademik personel alımı ilanları

Üniversitelerin bünyesinde yer alan akademik kadrolar için açılan ilanlar, tek bir adres üzerinden takip edilebiliyor. Akademik personel alımı ilanını resmi olarak duyurmak zorunda olan üniversiteler, talep ettikleri şartları da bu ekran üzerinden yayımlıyor. Peki, akademik personel alımı ilanları nereden görüntülenir? İşte, üniversitelerin en son akademik kadro ilanları

En son akademik kadro ilanları! Üniversitelerin akademik personel alımı ilanları
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Üniversitelerin akademik personel alımı ilanları, toplu olarak bir ekran üzerinden görüntülenebiliyor. Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan akademik kadro personel alımı ilanları, aynı zamanda ilan.gov.tr üzerinden de öğrenilebiliyor. İşte, en son akademik kadro ilanları hakkında detaylı bilgiler

ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK PERSONEL ALIMI İLANLARI

İşte, bazı üniversitelerin yayımladığı en son akademik kadro ilanları bilgileri;

(TÜM İLANLARA SAYFANIN EN ALTINDAKİ LİNKE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.)

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIÜNVANDERECEADETAÇIKLAMA
Tıp Fak.Temel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiProfesör11

Tıbbi Biyoloji bilim alanında doçentlik unvanı
almış olmak ve kanser tedavisi konusunda yurt dışı çalışmaları olmak.

Sağlık YOİş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve GüvenliğiProfesör11

Kimya bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fak.Matematik ve Fen Bilgisi EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent31

Biyoloji bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Fen Edeb. Fak.KimyaAnorganik KimyaDoçent11

Kimya bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Veteriner Fak.Zootekni ve Hayvan BeslemeVeterinerlik ZootekniDoçent21

Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.

İlahiyat Fak.Felsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDoçent11

Felsefe ve Din Bilimleri bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Turizm İşl. YO.Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıDr. Öğr. Üyesi41

Gıda Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve fonksiyonel gıdalar konusunda çalışmış olmak.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

FakülteBölümUnvanKadroÖzel KoşullarSon Başvuru Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme (Finans)Dr. Öğretim Üyesi2(*)15 Şubat 2020
EkonomiDr. Öğretim Üyesi3(**)

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTEBÖLÜM / ANABİLİM DALIKADRO UNVANIADET
İletişim FakültesiGörsel İletişim Tasarımı
(Görsel İletişim Tasarımı lisans mezunu olup İletişim Bilimleri anabilim dalı doktora derecesini almış olmak. Sinema, bedensellik, edebiyat ve psikoloji ilişkisi kapsamında akademik çalışmalar yapmış olmak).		Dr. Öğr. Üyesi1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İstatistik
(İstatistik Bilim dalında doktorasını yapmış olmak, Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak ve Boylamsal Veriler ve Semiparametrik Regresyon alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak).		Doç. Dr.1
Eğitim Bilimleri
(Eğitim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak, Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve Elektronik Portfolyo ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak).		Prof. Dr.1
Psikoloji (%30 İngilizce)
(Tıp alanından doçent unvanı almış olmak. Ulusal Sağlık Politikaları alanında çalışma yapmış ve Obsesif kompulsif bozuklukla ilgili uluslararası araştırmalara sahip olmak).		Prof. Dr.1
Psikoloji (%30 İngilizce)
(Psikiyatri alanında veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak).		Dr. Öğr. Üyesi1
İstatistik
(Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış ve uzamsal istatistiksel yöntemler üzerine bilimsel çalışmaları olmak).		Prof. Dr.1

İşletme Fakültesi

İşletme
(İnsan Kaynakları Yönetimi alanından doktora yapmış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından doçent unvanı almış olmak ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Tarih- Edebiyat interdisipliner alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak).		Doç. Dr.1
İşletme
(Doçentliğini Üretim Yönetimi alanında almış olmak. Tedarik, Depolama, Karar Verme ve Yalın Üretim konularında akademik çalışmalar yapmış olmak).		Prof. Dr.1
İşletme
(İşletme Alanında doktora unvanına sahip olmak ve Yeşil Lojistik konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak).		Dr. Öğr. Üyesi1

Hukuk Fakültesi

Vergi Hukuku
(Hukuk Fakültesi mezunu olup, Mali Hukuk ve Bankacılık alanlarında doktora unvanına sahip olmak, Mali
Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak ve Vergi Suçları ve Bankacılık Suçları ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak).		Prof. Dr.1
Medeni Hukuk
(Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak. Doçentliğini ve profesörlüğünü Medeni Hukuk alanından almış olmak. Roma Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak).		Prof. Dr.1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, Elektronik ABD / Uzmanlık Alanı veya Elektrik (Güç) ABD / Uzmanlık alanında yapmış olmak).		Prof. Dr.1
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Lisansını Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği programlarının birinde tamamlamış, doktorasını bilgisayar bilimleri alanında yapmış
olmak).		Dr. Öğr. Üyesi1
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Lisansını ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Sosyal ağ analizi ve zararlı yazılım konularında akademik çalışmaları olmak).		Dr. Öğr. Üyesi1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Lisansını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış, doktorasını elektrikte güç uygulamaları alanında yapmış olmak).		Dr. Öğr. Üyesi1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Lisansını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış,
doktorasını elektrik-elektronik mühendisliklerinin kontrol sistemleri alanlarında yapmış olmak).		Dr. Öğr. Üyesi2

 

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