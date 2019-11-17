En son akademik kadro ilanları! Üniversitelerin akademik personel alımı ilanları
Üniversitelerin bünyesinde yer alan akademik kadrolar için açılan ilanlar, tek bir adres üzerinden takip edilebiliyor. Akademik personel alımı ilanını resmi olarak duyurmak zorunda olan üniversiteler, talep ettikleri şartları da bu ekran üzerinden yayımlıyor. Peki, akademik personel alımı ilanları nereden görüntülenir? İşte, üniversitelerin en son akademik kadro ilanları
Üniversitelerin akademik personel alımı ilanları, toplu olarak bir ekran üzerinden görüntülenebiliyor. Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan akademik kadro personel alımı ilanları, aynı zamanda ilan.gov.tr üzerinden de öğrenilebiliyor. İşte, en son akademik kadro ilanları hakkında detaylı bilgiler
ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK PERSONEL ALIMI İLANLARI
İşte, bazı üniversitelerin yayımladığı en son akademik kadro ilanları bilgileri;
(TÜM İLANLARA SAYFANIN EN ALTINDAKİ LİNKE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
|BİRİM
|BÖLÜM
|ANABİLİM DALI
|ÜNVAN
|DERECE
|ADET
|AÇIKLAMA
|Tıp Fak.
|Temel Tıp Bilimleri
|Tıbbi Biyoloji
|Profesör
|1
|1
Tıbbi Biyoloji bilim alanında doçentlik unvanı
|Sağlık YO
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|Profesör
|1
|1
Kimya bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
|Eğitim Fak.
|Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi
|Fen Bilgisi Eğitimi
|Doçent
|3
|1
Biyoloji bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.
|Fen Edeb. Fak.
|Kimya
|Anorganik Kimya
|Doçent
|1
|1
Kimya bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.
|Veteriner Fak.
|Zootekni ve Hayvan Besleme
|Veterinerlik Zootekni
|Doçent
|2
|1
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.
|İlahiyat Fak.
|Felsefe ve Din Bilimleri
|Din Bilimleri
|Doçent
|1
|1
Felsefe ve Din Bilimleri bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
|Turizm İşl. YO.
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|Dr. Öğr. Üyesi
|4
|1
Gıda Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve fonksiyonel gıdalar konusunda çalışmış olmak.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
|Fakülte
|Bölüm
|Unvan
|Kadro
|Özel Koşullar
|Son Başvuru Tarihi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme (Finans)
|Dr. Öğretim Üyesi
|2
|(*)
|15 Şubat 2020
|Ekonomi
|Dr. Öğretim Üyesi
|3
|(**)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|FAKÜLTE
|BÖLÜM / ANABİLİM DALI
|KADRO UNVANI
|ADET
|İletişim Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(Görsel İletişim Tasarımı lisans mezunu olup İletişim Bilimleri anabilim dalı doktora derecesini almış olmak. Sinema, bedensellik, edebiyat ve psikoloji ilişkisi kapsamında akademik çalışmalar yapmış olmak).
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İstatistik
(İstatistik Bilim dalında doktorasını yapmış olmak, Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak ve Boylamsal Veriler ve Semiparametrik Regresyon alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak).
|Doç. Dr.
|1
|Eğitim Bilimleri
(Eğitim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak, Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve Elektronik Portfolyo ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak).
|Prof. Dr.
|1
|Psikoloji (%30 İngilizce)
(Tıp alanından doçent unvanı almış olmak. Ulusal Sağlık Politikaları alanında çalışma yapmış ve Obsesif kompulsif bozuklukla ilgili uluslararası araştırmalara sahip olmak).
|Prof. Dr.
|1
|Psikoloji (%30 İngilizce)
(Psikiyatri alanında veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak).
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|İstatistik
(Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış ve uzamsal istatistiksel yöntemler üzerine bilimsel çalışmaları olmak).
|Prof. Dr.
|1
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İnsan Kaynakları Yönetimi alanından doktora yapmış olmak. Yönetim ve Strateji alanında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından doçent unvanı almış olmak ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Tarih- Edebiyat interdisipliner alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak).
|Doç. Dr.
|1
|İşletme
(Doçentliğini Üretim Yönetimi alanında almış olmak. Tedarik, Depolama, Karar Verme ve Yalın Üretim konularında akademik çalışmalar yapmış olmak).
|Prof. Dr.
|1
|İşletme
(İşletme Alanında doktora unvanına sahip olmak ve Yeşil Lojistik konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak).
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
Hukuk Fakültesi
|Vergi Hukuku
(Hukuk Fakültesi mezunu olup, Mali Hukuk ve Bankacılık alanlarında doktora unvanına sahip olmak, Mali
Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak ve Vergi Suçları ve Bankacılık Suçları ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak).
|Prof. Dr.
|1
|Medeni Hukuk
(Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak. Doçentliğini ve profesörlüğünü Medeni Hukuk alanından almış olmak. Roma Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış olmak).
|Prof. Dr.
|1
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, Elektronik ABD / Uzmanlık Alanı veya Elektrik (Güç) ABD / Uzmanlık alanında yapmış olmak).
|Prof. Dr.
|1
|Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Lisansını Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği programlarının birinde tamamlamış, doktorasını bilgisayar bilimleri alanında yapmış
olmak).
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Lisansını ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Sosyal ağ analizi ve zararlı yazılım konularında akademik çalışmaları olmak).
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Lisansını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış, doktorasını elektrikte güç uygulamaları alanında yapmış olmak).
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Lisansını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış,
doktorasını elektrik-elektronik mühendisliklerinin kontrol sistemleri alanlarında yapmış olmak).
|Dr. Öğr. Üyesi
|2
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