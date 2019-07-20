En öğrenci dostu şehir Eskişehir
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) yeni yayımladığı ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2019’ araştırmasına göre, en öğrenci dostu şehir Eskişehir. Öğrenciler, her 10 şehirden 7’sinden ise memnun değil.
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2019’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın bir parçası olarak yaklaşık 36 bin öğrenciyle yapılan araştırmada; güvenlik, esnaf-halkın tutumu, ulaşım, yaşam masrafları, yaşanabilirlik, sağlık, sosyal ve kültürel imkanlar gibi kriterlere göre şehirler değerlendirildi. Çalışmadan öne çıkan başlıklar şöyle:
BATIDA DAHA YÜKSEK
İlk sırada geçen yılın da birincisi Eskişehir yer aldı. Aydın ikinci ve Antalya ise üçüncü oldu. İzmir dört, Çanakkale ise beşinci sıradan takip etti. Ankara 10’uncu; İstanbul-Asya 15 ve İstanbul-Avrupa ise 20’inci sırada temsil edildi. Genel olarak batı illerinde memnuniyetin daha yüksek olduğu görüldü.
10 ŞEHİRDEN 7’Sİ MEMNUN ETMİYOR
Türkiye’de sadece 26 şehir, öğrencileri memnun edebildi. Her 10 şehirden 7’si öğrencilerine memnuniyetsizlik hissi yaşatıyor. Ayrıca bir önceki yıla oranla memnuniyetsizlik hissini yaşatan illerde bir artış söz konusu.
GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR
Prof. Dr. Cemil Yücel (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Direktörü):
Araştırmada öğrencilerin hangi şehirlerde kendilerini daha rahat hissettiklerine baktık. Öğrenciler nerede olmaktan memnun, bunu anlamaya çalıştık. Halkın-esnafın öğrenciye tutumu nasıl? Sosyal hayat istedikleri gibi mi? Yaşam masraflarını karşılayabiliyor mı? Bu gibi soruları öğrencilerimize yönelttik. İlk sırada Eskişehir yer aldı. Aydın ve Antalya da onu takip etti. Geçen yıla göre memnuniyetsizliğin arttığını gözlemledik. Düşük düzeydeki şehirlerin sayısı bu yıl daha fazla.
İLK 10
SIRA ŞEHİR
1 Eskişehir
2 Aydın
3 Antalya
4 İzmir
5 Çanakkale
6 Bursa
7 Muğla
8 Tekirdağ
9 Edirne
10 Ankara
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