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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
20.07.2019 - 10:13, Son Güncelleme:/

En öğrenci dostu şehir Eskişehir

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) yeni yayımladığı ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2019’ araştırmasına göre, en öğrenci dostu şehir Eskişehir. Öğrenciler, her 10 şehirden 7’sinden ise memnun değil.

En öğrenci dostu şehir Eskişehir
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

 

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2019’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın bir parçası olarak yaklaşık 36 bin öğrenciyle yapılan araştırmada; güvenlik, esnaf-halkın tutumu, ulaşım, yaşam masrafları, yaşanabilirlik, sağlık, sosyal ve kültürel imkanlar gibi kriterlere göre şehirler değerlendirildi. Çalışmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

BATIDA DAHA YÜKSEK

İlk sırada geçen yılın da birincisi Eskişehir yer aldı. Aydın ikinci ve Antalya ise üçüncü oldu. İzmir dört, Çanakkale ise beşinci sıradan takip etti. Ankara 10’uncu; İstanbul-Asya 15 ve İstanbul-Avrupa ise 20’inci sırada temsil edildi. Genel olarak batı illerinde memnuniyetin daha yüksek olduğu görüldü.

10 ŞEHİRDEN 7’Sİ MEMNUN ETMİYOR

Türkiye’de sadece 26 şehir, öğrencileri memnun edebildi. Her 10 şehirden 7’si öğrencilerine memnuniyetsizlik hissi yaşatıyor. Ayrıca bir önceki yıla oranla memnuniyetsizlik hissini yaşatan illerde bir artış söz konusu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Prof. Dr. Cemil Yücel (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Direktörü):

Araştırmada öğrencilerin hangi şehirlerde kendilerini daha rahat hissettiklerine baktık. Öğrenciler nerede olmaktan memnun, bunu anlamaya çalıştık. Halkın-esnafın öğrenciye tutumu nasıl? Sosyal hayat istedikleri gibi mi? Yaşam masraflarını karşılayabiliyor mı? Bu gibi soruları öğrencilerimize yönelttik. İlk sırada Eskişehir yer aldı. Aydın ve Antalya da onu takip etti. Geçen yıla göre memnuniyetsizliğin arttığını gözlemledik. Düşük düzeydeki şehirlerin sayısı bu yıl daha fazla.

 

 

İLK 10

SIRA       ŞEHİR

1             Eskişehir

2             Aydın

3             Antalya

4             İzmir

5             Çanakkale

6             Bursa

7             Muğla  

8             Tekirdağ

9             Edirne

10           Ankara

 

 

 

 

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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