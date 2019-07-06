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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
06.07.2019 - 12:55, Son Güncelleme:/

En iyi online MBA İspanya’da

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ‘En İyi Online MBA Programları 2019’ sıralamasını yayınladı. 50 yükseköğretim kurumunun olduğu listenin zirvesinde İspanya’dan IE İşletme Okulu yer aldı.

En iyi online MBA İspanya’da
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

 

QS; yükseköğretim kurumlarını eğitim kalitesi ve istihdama katkı gibi kriterlere göre değerlendirdi. Buna göre ilk sıraya İspanya’dan IE İşletme Okulu yerleşirken; İngiltere’den Impreial College İşletme Okulu ikinci ve  Güney California Marshall İşletme Okulu ise üçüncü oldu. İlk 10’da ABD ve İngiltere’den üniversiteler öne çıkarken, Türkiye listede temsil elde edemedi.

 

İLK 10

KURUMÜLKE
1- IE İşletme Okuluİspanya
2- Impreial College İşletme Okuluİngiltere
3- Güney California Marshall İşletme OkuluABD
4- Warwick İşletme Okuluİngiltere
5- Indiana Üniversitesi ABD
6- Avustralya İşletme OkuluAvustralya
7- MIP Politecnico di Milano İşletme Okuluİtalya
8- Alliance Manchester İşletme Okuluİngiltere
9- Florida Üniversitesi Warrington Okuluİngiltere
10- Durham Üniversitesi İşletme Okuluİngiltere

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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