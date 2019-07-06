En iyi online MBA İspanya’da
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ‘En İyi Online MBA Programları 2019’ sıralamasını yayınladı. 50 yükseköğretim kurumunun olduğu listenin zirvesinde İspanya’dan IE İşletme Okulu yer aldı.
QS; yükseköğretim kurumlarını eğitim kalitesi ve istihdama katkı gibi kriterlere göre değerlendirdi. Buna göre ilk sıraya İspanya’dan IE İşletme Okulu yerleşirken; İngiltere’den Impreial College İşletme Okulu ikinci ve Güney California Marshall İşletme Okulu ise üçüncü oldu. İlk 10’da ABD ve İngiltere’den üniversiteler öne çıkarken, Türkiye listede temsil elde edemedi.
İLK 10
|KURUM
|ÜLKE
|1- IE İşletme Okulu
|İspanya
|2- Impreial College İşletme Okulu
|İngiltere
|3- Güney California Marshall İşletme Okulu
|ABD
|4- Warwick İşletme Okulu
|İngiltere
|5- Indiana Üniversitesi
|ABD
|6- Avustralya İşletme Okulu
|Avustralya
|7- MIP Politecnico di Milano İşletme Okulu
|İtalya
|8- Alliance Manchester İşletme Okulu
|İngiltere
|9- Florida Üniversitesi Warrington Okulu
|İngiltere
|10- Durham Üniversitesi İşletme Okulu
|İngiltere
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