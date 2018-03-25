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    En iyi MBA’de Türk yok...İlk sırada Stanford var

    Önder ÖNDEŞ
    25.03.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    İngitere merkezli iş gazetesi Financial Times, ‘Dünyanın En İyi MBA Programları 2018’ sıralamasını yayınladı. İlk sırada Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi var. Türkiye’den hiçbir yükseköğretim kurumu listede yer almadı. ABD ise ilk 10’da 7 üniversite ile öne çıktı.

    Financial Times, mezunların program sonrası kariyer gelişimlerinden, üniversitenin uluslararası başarısına kadar toplam 16 kritere göre yükseköğretim kurumlarını değerlendirdi. Buna göre Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi, alanın önde gelen kurumlarından INSEAD’ı geride bırakmayı başararak ilk sırada yer aldı. İkinciliğe gerilen INSEAD’ı, Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesi takip etti. Türkiye’den hiçbir üniversite listede yer almadı. İlk 10’da ABD 7 üniversite ile temsil edildi

     İLK 10

    SIRA KURUM ÜLKE

    1 Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi ABD

    2 INSEAD Fransa/Singapur

    3 Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesi ABD

    4 Londra İşletme Okulu İngiltere

    5 Harvard İşletme Fakültesi ABD

    6 Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi ABD

    7 Columbia İşletme Okulu ABD

    8 Ceibs Çin

    9 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Sloan İşletme Fakültesi ABD

    10 California Berkeley Üniveristesi Haas İşletme Fakültesi ABD

     

    Etiketler: MBA , En iyi MBA , Stanford Üniversitesi İşletme Fakültes
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