En iyi MBA’de Türk yok...İlk sırada Stanford var

Financial Times, mezunların program sonrası kariyer gelişimlerinden, üniversitenin uluslararası başarısına kadar toplam 16 kritere göre yükseköğretim kurumlarını değerlendirdi. Buna göre Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi, alanın önde gelen kurumlarından INSEAD’ı geride bırakmayı başararak ilk sırada yer aldı. İkinciliğe gerilen INSEAD’ı, Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesi takip etti. Türkiye’den hiçbir üniversite listede yer almadı. İlk 10’da ABD 7 üniversite ile temsil edildi

İLK 10

SIRA KURUM ÜLKE

1 Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi ABD

2 INSEAD Fransa/Singapur

3 Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesi ABD

4 Londra İşletme Okulu İngiltere

5 Harvard İşletme Fakültesi ABD

6 Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi ABD

7 Columbia İşletme Okulu ABD

8 Ceibs Çin

9 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Sloan İşletme Fakültesi ABD

10 California Berkeley Üniveristesi Haas İşletme Fakültesi ABD