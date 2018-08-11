En hızlı iş bulan üniversiteler
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği, ‘Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018’i yayınladı. 100 tam puanla Özyeğin, mezunlarının en hızlı iş bulduğu üniversite olurken, onu Sabancı ve Boğaziçi takip etti.
İŞ dünyası konusunda çalışmalar yürüten Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE), 75 üniversiteden 38 bin 441 mezunun katılımıyla istihdamda yükseköğretim kurumları ile bölümlerin performansını değerlendirdi.
Özyeğin Üniversitesi 100 tam puanla mezunlarını en hızlı istihdam eden yükseköğretim kurumu oldu. Sabancı 97.39 ile ikinci ve Boğaziçi 95.24 puanla üçüncü sırada yer aldı.
SAĞLIK ALANLARI ÖNE ÇIKTI
Endekste mezunların en hızlı iş bulduğu bölümler de sıralandı. Tıp, listenin başında yer aldı. Diş hekimliği ikinciliğe, fizyoterapi ve rehabilitasyon ise üçüncülüğe yerleşti. İlk 10’da 5 temsille sağlık alanları öne çıktı. Mezunların en yüksek ücretle iş dünyasına adım attığı programlar sıralamasında da tablo değişmedi.
GENÇLER İYİ BİR KARİYER PEŞİNDE
Doç. Dr. Salim Atay (Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Başkanı): Üniversiteler artık 19’uncu yüzyılda olduğu gibi sadece bilim insanı yetiştirme misyonuna sahip değil. Bugün mezunların kariyerlerine yapılan katkılar çok önemli. Gençler, üniversite tercihinde iyi bir kariyer kriterini de önemsiyor. Biz de bu yaklaşımla istihdamda üniversite ve bölümlerin durumlarını değerlendirmek için yaklaşık 40 bin mezuna ulaştık. Veriler hem üniversitelerin kariyer merkezleri hem de derneğimizin girişimleriyle toplandı ve analiz edildi. Dünyada benzer araştırmalar yapılıyor ve bunlar üniversitelerin kamudan aldıkları bütçeler gibi birçok konuda etkili oluyor.
TERCİHLER 14 AĞUSTOS'TA BİTECEK
GENÇLER için üniversiteye giriş maratonu devam ederken tercih yapma süresi, 14 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapacak. “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” yazısı görülmeden işlemler bitmiş sayılmayacak. Bu bildirim çıktıktan sonra çıktı alınarak saklanacak. Bu yıl da YGS-LYS’de olduğu gibi tercih sırası dikkate alınacak. Sonuçlar, 31 Ağustos’ta. Kayıtlar 3-7 Eylül; elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül’de alınacak. Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme olacak.
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