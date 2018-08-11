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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Eğitim Servisi
11.08.2018 - 00:22, Son Güncelleme:

En hızlı iş bulan üniversiteler

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En hızlı iş bulan üniversiteler

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği, ‘Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018’i yayınladı. 100 tam puanla Özyeğin, mezunlarının en hızlı iş bulduğu üniversite olurken, onu Sabancı ve Boğaziçi takip etti.

İŞ dünyası konusunda çalışmalar yürüten Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE), 75 üniversiteden 38 bin 441 mezunun katılımıyla istihdamda yükseköğretim kurumları ile bölümlerin performansını değerlendirdi.

Özyeğin Üniversitesi 100 tam puanla mezunlarını en hızlı istihdam eden yükseköğretim kurumu oldu. Sabancı 97.39 ile ikinci ve Boğaziçi 95.24 puanla üçüncü sırada yer aldı.

SAĞLIK ALANLARI ÖNE ÇIKTI
Endekste mezunların en hızlı iş bulduğu bölümler de sıralandı. Tıp, listenin başında yer aldı. Diş hekimliği ikinciliğe, fizyoterapi ve rehabilitasyon ise üçüncülüğe yerleşti. İlk 10’da 5 temsille sağlık alanları öne çıktı. Mezunların en yüksek ücretle iş dünyasına adım attığı programlar sıralamasında da tablo değişmedi.

GENÇLER İYİ BİR KARİYER PEŞİNDE
Doç. Dr. Salim Atay (Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Başkanı): Üniversiteler artık 19’uncu yüzyılda olduğu gibi sadece bilim insanı yetiştirme misyonuna sahip değil. Bugün mezunların kariyerlerine yapılan katkılar çok önemli. Gençler, üniversite tercihinde iyi bir kariyer kriterini de önemsiyor. Biz de bu yaklaşımla istihdamda üniversite ve bölümlerin durumlarını değerlendirmek için yaklaşık 40 bin mezuna ulaştık. Veriler hem üniversitelerin kariyer merkezleri hem de derneğimizin girişimleriyle toplandı ve analiz edildi. Dünyada benzer araştırmalar yapılıyor ve bunlar üniversitelerin kamudan aldıkları bütçeler gibi birçok konuda etkili oluyor.

TERCİHLER 14 AĞUSTOS'TA BİTECEK
GENÇLER için üniversiteye giriş maratonu devam ederken tercih yapma süresi, 14 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapacak. “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” yazısı görülmeden işlemler bitmiş sayılmayacak. Bu bildirim çıktıktan sonra çıktı alınarak saklanacak. Bu yıl da YGS-LYS’de olduğu gibi tercih sırası dikkate alınacak. Sonuçlar, 31 Ağustos’ta. Kayıtlar 3-7 Eylül; elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül’de alınacak. Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme olacak.

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