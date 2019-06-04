Emekli öğretmen 4 yıllık bölümü 3 yılda bitirdi
Arkeolojiye duyduğu ilgi üzerine üç yıl önce Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne kayıt yaptıran 65 yaşındaki emekli öğretmen Aynur Kaçıra, bölümünü hem ikincilikle hem de erken bitirdi.
Mersin'de 65 yaşındaki emekli öğretmen Aynur Kaçıra, arkeolojiye olan merakı dolayısıyla girdiği Mersin Üniversitesi (MEÜ) Arkeoloji Bölümü’nü hem erken hem de ikincilikle bitirme başarısı gösterdi. Adana Kız Öğretmen Okulu’ndan 1971’de mezun olan Aynur Kaçıra, çeşitli kentlerde 45 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Emekliliğini tarihi ve turistik gezilere katılarak değerlendiren Kaçıra, gördüğü eserlerden sonra arkeoloji alanına merak duymaya başladı. Kaçıra, 62 yaşında yeniden üniversite sınavına girerek, yaptığı tek tercih olan MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nü kazandı.
BÖLÜMDE OKULU ERKEN BİTİREN TEK ÖĞRENCİ
İlk yıl derslerindeki başarısı sayesinde ikinci yılında 'üst sınıftan ders alma' hakkını kullanan Kaçıra, bu derslerinde de başarı göstererek dört yıllık bölümü, üç yılda bitirdi. Bölümünde okulu erken bitiren tek öğrenci olan Kaçıra, ayrıca bölüm ikincisi oldu. MEÜ Amfi Tiyatro'da düzenlenen mezuniyet törenine katılan Kaçıra, çocukları yaşındaki öğrenci arkadaşlarıyla birlikte kortej yürüyüşüne katılıp, temsili diplomasını alarak mezun oldu.
‘GENÇLER BENDEN, BEN ONLARDA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM’
Aynur Kaçıra, arkeolojiye duyduğu merakın kendisini ikinci kez üniversite hayatıyla tanıştırdığını söyledi. Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra tekrar üniversite hayatına atılmanın, öğrenci olmanın kendisine heyecan kattığını belirten Kaçıra şöyle konuştu:
"Üniversiteyi tekrar okuma kararı aldığım için şimdilerde çok mutluyum. Çok güzel üç yıl geçirdim. Gençler benden, ben onlardan çok şey öğrendim. Bu süreçte bölümümle ilgili faydalı bilgiler edindim.
Lisans eğitimimin yanı sıra milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde staj yaparak bölümümle ilgili uygulamalı deneyim kazandım.
Üniversitede hobi olarak okumaya başlamıştım, başka şeylere de vakit ayırabilmek için biraz erken bitirdim. Okumaya da devam edeceğim. Arkeolojiye olan merakım üzerine okumak istemiştim. Çok şey kattı bana bölümüm. Hiçbir şey bilmediğimi okuyarak daha çok öğrendim. Emekli öğretmen olmanın avantajını çok iyi kullandım. Öğrenme yollarını iyi biliyordum, bu süreçte iyi bir öğrenci oldum. Şimdi arkeoloji alanında yüksek lisans yapmayı planlıyorum. Öğrenmenin yaşı, ölçüsü, sınırı yok. Ömrüm yettiği müddetçe okumaya devam edeceğim."
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