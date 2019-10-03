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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
03.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:/

Elmaların geliri burs olacak 

Sivas’ta bir hayırsever tarafından bağışlanan elma bahçesinden elde dilecek gelir, üniversite öğrencileri için burs olacak kullanılacak.

Elmaların geliri burs olacak 
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Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan yaklaşık 37 dönümlük elma bahçesi bir hayırsever tarafından öğrencilere burs olarak değerlendirilmek üzere bağışlandı. İsmini vermek istemeyen hayırsever tarafından Divriği Kültür Derneği'ne bağışlanan 37 dönümlük elma bahçesindeki elmalar, İstanbul’dan gelecek olan dernek üyeleri, Divriğili vatandaşlar ve öğrenciler tarafından 4 Ekim'de el birliğiyle toplanacak. Yaklaşık 50 ton elma toplanması beklenen bahçeden elde edilecek olan gelir ise yaklaşık 20 Divriğili üniversite öğrencisine burs olarak verilecek.

50 TON ELMA BURS OLACAK
Divriği Kültür Derneği Başkanı Cafer Yıldız, bu projeden yaklaşık 20 öğrencinin burs alacağını söyled. Yıldız, “Biz Divriğili üniversite öğrencilerine her yıl burs veriyoruz. Bu bursu da Divriğili hayırsever üyelerimiz ve hemşerilerimiz veriyor. Geçen sene yöremizde üretilen nohutları öğrenci bursu yararına satarak burs sağladık. Bu senede bir hemşerimiz 37 dönümlük bir elma bahçesindeki yaklaşık 50 tonluk elmayı burs projesinde kullanmamız için bize bağışladı. Bizde Sivas’a geldik. 4 Ekim'de de İstanbul’dan gençlerimiz, öğrencilerimiz ve üyelerimiz gelecek. Üç gün içerisinde 4-5-6 Ekim tarihlerinde bu elmaları toplayacağız. Bir kısmını meyve suyu fabrikasına bir kısmını elma kurusu şeklinde dönüştüreceğiz. Bir kısmında İstanbul’da burs projesine destek olacak üyelerimize göndereceğiz. Bu projeden yaklaşık 20 öğrencinin bursunu sağlamayı düşünüyoruz” dedi.

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