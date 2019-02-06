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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
06.02.2019 - 16:17, Son Güncelleme:/

Elektriğini güneşten üreten lise

İstanbul’daki bir lise, 2018’in yazında hayata geçirilen, ‘Güneş Enerjisi Santrali’ projesiyle bugüne kadar 12 bin 500 kWh elektrik üreterek, karbon salınımı 8.8 ton azalttı. Lisenin hedefi, ‘Güneş Enerjisi Santrali’ ile yılda 33 bin kWh elektrik üreterek, karbon salınımını 25 ton azaltmak.

Elektriğini güneşten üreten lise
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Bugüne kadar 12 bin 500 kilowatt (kWh) elektrik üretimi gerçekleştirilen İstanbul Saint-Joseph Lisesi’nde karbon salınımı da 8.8 ton azaltıldı. Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan lise, 104 adet fotovoltaik panelle, 171 metrekarelik bir alanda, yıllık ortalama 33 bin kWh elektrik üreterek karbon salınımını 25 ton azaltmayı planlıyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE 10 İLA 12’SİNİ KARŞILAYACAK
İstanbul Saint-Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezi ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü Ahmet Birsel, ‘Güneş Enerjisi Santrali’ projesiyle, okulun yıllık elektrik tüketim miktarının yüzde 10 ila 12’sini karşılanacağını belirtti. Birsel, şunları söyledi:
“2015 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında gerçekleştirilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve 180’i aşkın ülke tarafından imzalanan, Paris Anlaşması’nda belirtildiği gibi küresel ısınmaya karşı önlem almak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için karbon salınımı azaltmak gerekiyor. Biz de bu soruna kendi imkânlarımız çerçevesinde çözüm bulmak için proje geliştirmeye karar verdik. Ağustos 2016’da ‘Güneş Enerjisi Santrali’ fikri ortaya çıktı. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun ve Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle örnek olmasını arzu ettiğimiz bu projeyi uygulamaya koyduk. ‘Güneş Enerjisi Santrali’, güneye bakan yönde, aynı zamanda yapısıyla uygun bulunan okul marangozhanesinin çatısında gölgeden etkilenmeyecek alanlara, en uygun tasarımla hayata geçirildi. Sistemin işleyişinde pil benzeri bir depolama aracı kullanılmadı. Santral sadece lisenin öz tüketimi için kullanılacak.”

‘DAHA AZ GÖRÜLEN İNOVATİF MALZEMELERLE ENERJİ ÜRETİMİNİ ARTIRACAĞIZ’
İstanbul Saint-Joseph Lisesi Müdürü Paul Georges de ‘Güneş Enerjisi Santrali’nin okulda yaz döneminden bu yana faaliyette olduğunu söyledi. Georges, “Sürdürülebilir kalkınmayı, yenilenebilir enerjinin kullanımını ve israfla mücadeleyi ön plana çıkaran bir eğitim politikası uygulamaya, özen gösteriyoruz. Bu proje son değil. Gelecekte bunun yanı sıra, geçmişte yatılı öğrenciler için ekmek fırını olarak kullanılan binayı, ‘Yeşil Bina’ standartlarında restore etmek istiyoruz. Bu binanın, tüm inovasyon kulüpleri için iyi bir fikir laboratuvarı olarak hizmet vereceğini de düşünüyoruz” dedi.

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