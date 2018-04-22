EKPSS yapıldı.. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018-EKPSS) yapıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Bu yıl 88 bin 833 adayımız sınava başvurdu" dedi.
EKPSS’ye giren adaylar, saat 10.00’dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmadı. Adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulandı. Sınavda, adaylara, engel gruplarına göre 60, 80, 90 ve 100 dakikalık süre verildi. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi’nde 81 ilin sınav koordinasyonunu yönetti. Sınav sonuçları, 17 Mayıs’ta açıklanacak.
27 FARKLI SORU KİTAPÇIĞI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, “Bu yıl 88 bin 833 adayımız sınava başvurdu. Bugün 81 il merkezinde gerçekleştirdiğimiz EKPSS’de adaylar için öğrenim ve engel durumlarına göre 27 farklı soru kitapçığı hazırlandı. 62 bin 950 aday ortaöğretim, 13 bin 524 aday ön lisans, 12 bin 359 aday ise lisans alanından sınava başvurdu” dedi. ÖSYM Başkanı Özer, şunları söyledi:
“Bu yıl 88 bin 833 adayımız sınava başvurdu. Bugün 81 il merkezinde gerçekleştirdiğimiz EKPSS’de adaylar için öğrenim ve engel durumlarına göre 27 farklı soru kitapçığı hazırlandı. 62 bin 950 aday ortaöğretim, 13 bin 524 aday ön lisans, 12 bin 359 aday ise lisans alanından sınava başvurdu. Adaylar 1.354 binada ve 19 bin 369 salonda sınava alınmış olup 13 bin 973 aday tekli salonda, 74 bin 860 aday ise toplu salonda sınava alındı. Sınavda yaklaşık 58 bin sınav görevlisi görev aldı. Sınavın özelliği nedeniyle aday başına diğer sınavlara göre daha fazla sınav görevlisi görevlendirildi. Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi. Sınavda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve görevlilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”
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