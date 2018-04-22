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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
22.04.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

EKPSS yapıldı.. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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EKPSS yapıldı.. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018-EKPSS) yapıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Bu yıl 88 bin 833 adayımız sınava başvurdu" dedi.

EKPSS’ye giren adaylar, saat 10.00’dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmadı. Adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulandı. Sınavda, adaylara, engel gruplarına göre 60, 80, 90 ve 100 dakikalık süre verildi.  Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirildi.  ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi’nde 81 ilin sınav koordinasyonunu yönetti.   Sınav sonuçları, 17 Mayıs’ta açıklanacak.

27 FARKLI SORU KİTAPÇIĞI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, “Bu yıl 88 bin 833 adayımız sınava başvurdu. Bugün 81 il merkezinde gerçekleştirdiğimiz EKPSS’de adaylar için öğrenim ve engel durumlarına göre 27 farklı soru kitapçığı hazırlandı. 62 bin 950 aday ortaöğretim, 13 bin 524 aday ön lisans, 12 bin 359 aday ise lisans alanından sınava başvurdu” dedi. ÖSYM Başkanı Özer, şunları söyledi:
“Bu yıl 88 bin 833 adayımız sınava başvurdu. Bugün 81 il merkezinde gerçekleştirdiğimiz EKPSS’de adaylar için öğrenim ve engel durumlarına göre 27 farklı soru kitapçığı hazırlandı. 62 bin 950 aday ortaöğretim, 13 bin 524 aday ön lisans, 12 bin 359 aday ise lisans alanından sınava başvurdu. Adaylar 1.354 binada ve 19 bin 369 salonda sınava alınmış olup 13 bin 973 aday tekli salonda, 74 bin 860 aday ise toplu salonda sınava alındı. Sınavda yaklaşık 58 bin sınav görevlisi görev aldı. Sınavın özelliği nedeniyle aday başına diğer sınavlara göre daha fazla sınav görevlisi görevlendirildi. Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi. Sınavda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve görevlilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”  

      

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