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    Haberler >Eğitim>EKPSS tercihleri 8-16 Mart'ta yapılacak

    EKPSS tercihleri 8-16 Mart'ta yapılacak

    AA
    06.03.2018 - 12:23 | Son Güncelleme:

    EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2018'in ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği duyurulan 2 bin 500 engelli memur alımı için tercih başvuruları, 8 Mart Perşembe günü itibarıyla alınmaya başlanacak. Tercihler 16 Mart’ta sona erecek.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından 2018'in ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği duyurulan 2 bin 500 engelli memur alımı için adayların tercih başvurularını 8 Mart Perşembe gününden itibaren yapabilecek.

    Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel alımı amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadroların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Nitelik Kod Kılavuzu, İdari Yargı Kararları ve ilgili mevzuata uygunluk açısından incelendiği, engelli memur yerleştirmeleriyle ilgili Tercih Kılavuzu'yla yayımlanmak üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildi.

    Kurumların talepleri doğrultusunda ilkokul/ilköğretim/ortaokul düzeyinde 329, ortaöğretim (lise) düzeyinde 540, önlisans düzeyinde 531, lisans düzeyinde 1.100 olmak üzere toplam 2 bin 500 engelli memur alınacak.

    Adaylar, 2016 yılı EKPSS sonuçları ile kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini, 8-16 Mart tarihlerinde ÖSYM Başkanlığının www.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

    Etiketler: EKPSS , engelli memmur , tercih , başvuru
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