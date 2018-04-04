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    EKPSS tercih sonuçları açıklandı... ÖSYM sonuç görüntüleme sayfası

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 17:24 | Son Güncelleme:

    EKPSS sonucuyla yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, resmi sayfası üzerinden yaptığı duyuruyla adayları bilgilendirdi. EKPSS sonuçları ÖSYM’nin ‘aday işlemleri’ sayfası üzerinden görüntülenebilecek. İşte EKPSS sonuç sorgulama sayfası ve detaylar!

    Engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından EKPSS kapsamında 2 bin 500 engelli memur alımı için tercihler geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Adayların, kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyordu.

    ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yapılan sonuç duyurusunda şöyle denildi;

    "2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, 2016 yılında uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) göre yapılan yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." 

    EKPSS SONUÇ GÖRÜNTÜLEME

    Etiketler: EKPSS tercih sonuçları , SeoHaber , NoMobil
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