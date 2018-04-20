EKPSS 22 Nisan’da yapılacak… 10.00’dan sonra giriş yok
ÖSYM, adayları 22 Nisan Pazar düzenlenecek EKPSS için, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yaptı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), 22 Nisan Pazar günü yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018-EKPSS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.
Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 22 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek EKPSS'ye girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
Adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport getirmeleri gerekiyor.
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