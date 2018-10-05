Ek yerleştirmeyi kazanan adaylar için son şans
2018-YKS ile herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylara ikinci şans olan ek yerleştirme kayıtları için bugün son şans. 28 Eylül’de ek yerleştirme sonuçlarına göre kazandıkları üniversiteyi öğrenen adaylar, 1 Ekim itibariyle tercihlerini yapmaya başlamıştı.
Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylara, kayıt işlemleri için verilen süre bugün sona eriyor. Üniversiteli olma hakkı kazanan adaylar, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurarak kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Bu süre içerisinde başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek.
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