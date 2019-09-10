Ek yerleştirmede adaylar için son şans yarın
Adaylara üniversiteli olmak için ikinci şans tanıyan ek yerleştirmelere başvurular, yarın sona erecek.
Adaylar, Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ’nün de aralarında olduğu üniversitelerdeki yaklaşık 191 bin kontenjan için yarın saat 23.59’a kadar başvurabilecek. Açıköğretim ve örgün programları toplamında lisansta 66 bin 974; önlisansta 124 bin 166 kontenjan bulunuyor. Tercihler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet adresinden yapılacak. Adayların ek yerleştirme ücreti olan 20 TL’yi 12 Eylül gece yarısına kadar yatırması gerekiyor.
24 TERCİH HAKKI VAR
İlk yerleştirmede bir bölüme giremeyenler, ek yerleştirmeden yararlanabiliyor. Adaylar, 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Önlinans için Temel Yeterlilik Testi’nde 150, lisans içinse Alan Yeterlilik Testleri ya da Yabancı Dil Testi’nden en az 180 puan alınmalı. Üniversite kayıtları 23-27 Eylül, elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül’de yapılacak.
DOĞRU LİSTE İÇİN BEŞ İPUÇU
Eğitim uzmanı Salim Ünsal, ek yerleştirme için şunları öneriyor:
İlkinde olduğu gibi başarı sırasına bakmayın. Çünkü artık bu yılın taban puanları oluştu.
Taban puanının ‘çok altında’ olduğunuz bölümlere yönelmeyin. Kazanma şansınız çok zayıf. Taban puanının üzerinde veya çok yakın olduğunuz programlara tercih listesinde yer verin.
Herkes büyük kontenjan boşluğu olan programları yazacak. Bir bölümde 10 kişilik yer kaldıysa, buna binlerce tercih gelebilir. İstediğiniz bir programdaki 1-2 kişilik boşlukları ıskalamayın.
Son şans psikolojisiyle hiç istemediğiniz, ilgi duymadığınız bölümü sırf yerleşmek için asla tercih etmeyin. Bunun yükü ileride çok daha ağır olur.
Üniversitenin türünü, burs ve yurt olanaklarını, sosyal çevresini araştırmadan hareket etmeyin.
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