ÖSYM Başkanı'dan YKS ek yerleştirme sonuçları için açıklama: Bugün...
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bir süredir merakla beklenen YKS ek yerleştirme sonuçları için açıklamada bulundu. Aygün, üniversite adaylarının merakla beklediği üniversite ek yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanabileceğini söyledi.
Üniversite adaylarının merakla beklediği ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanabilir. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ek yerleştirme sonuçlarının gün içerisinde açıklanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Aygün'ün paylaşımı şöyle:
Prof. Dr. Halis AYGÜN @halis_aygun: Değerli 2019-YKS adaylarımız #ektercih sonuçlarının açıklanması taleplerinizi takip ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde sonuçları sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Hepinize sevgilerimle.
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