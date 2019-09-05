Ek yerleştirme tercihleri başladı... Boğaziçili olma şansı

23 Ağustos’ta biten üniversite kayıtlarının ardından örgün eğitim ve açık öğretimde boş kalan yaklaşık 191 bin kontenjana ÖSYM’nin yapacağı ek yerleştirme için başvuralar başladı. İlk yerleştirmede hiçbir bölümü kazanamayan adaylar, tercihlerini 11 Eylül’e kadar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle internetten yapabilecek. Adayların 24 tercih hakkı olacak. İlk yerleştirmelerin ardından örgün lisans ve önlisans programlarında 71 bin 233 kontenjan boş kalmıştı. Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın analizine göre, yerleştiği programa kayıt yapmayan yaklaşık 60 bin adayla birlikte örgün eğitimdeki boş kontenjan 131 bine yükseldi. Açıköğretimde ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan 25 bin 749 kontenjan sayısıysa 62 bin 140’a ulaştı. Açıköğretim ve örgün programları toplamında lisansta 66 bin 974, önlisansta 124 bin 166 kontenjan ek yerleştirme tercihlerinde adayları bekliyor.

TARİH SEÇİLMEDİ

Adayların eğitim almaktan en çok vazgeçtiği lisans programı tarih oldu. En fazla boş koltuk ise 5 bin 278 ile inşaat mühendisliğinde. Mimarlık, hukuk ve psikoloji gibi birçok gözde programda büyük boşluklar göze çarparken, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerde de şans sürüyor. Eğitimcilere göre, adayların kazandığı programlardan vazgeçmesinin nedeni tercihte iyi araştırma yapmamak ve bölümlerin kariyer geleceği konusundaki şüpheler. Adayların sıklıkla tercih ettiği lisans programlarında da boşluklar var. İngilizce öğretmenliğinde 208, hemşirelikte 200, iç mimarlıkta ise 180 kontenjan bulunuyor. Diş hekimliği 47, veterinerlik 39 ve eczacılık ise 37 boş koltuğa sahip. Tıpta ise 120 kontenjan boş. Devlet üniversiteleri arasında 19 Mayıs ile Zonguldak Bülent Ecevit’te 2, vakıflarda 12, KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında ise 106 kontenjan dolmadı.

MÜHENDİSLİKLERDE BOŞLUK

Bu yıl ilk yerleştirmelerin ardından inşaat mühendisliği 5 bin 278 ile en fazla boş kontenjanın açıldığı örgün lisans programı oldu. Onu mimarlık 2 bin 289 ve makine mühendisliği 2 bin 228 ile takip etti. İşletmede sayı 1591, Türk dili ve edebiyatında 926, hukukta 865, psikolojide 736, bilgisayar mühendisliğinde 669 ve endüstri mühendisliğindeyse 638. Matematik ile kontrol ve otomasyon, İngiliz dil bilimi, uçak ve uzay, gemi ve deniz teknolojisi, adli bilişim mühendislikleri ise doldu.

SEBEP BEKLENTİ

Salim Ünsal (eğitim uzmanı): Adayların yerleşip de kaydolmamalarının en önemli sebebi, tercih ettikleri bölümle ilgili beklenti zaafiyeti. Bir hevesle yazdıkları bölüme yerleşildiğinde gerçekle karşı karşıya kalıyorlar. Yeniden hazırlanma fikri sonradan alevlenebiliyor. Ekonomik sebepler, barınma problemleri, iş ve istihdam olanaklarına yönelik değişiklikler de etkili. Hepsinin ortak noktası aslında iyi bir tercih süreci geçirememek. İyi araştırma yapmadan yazılan tercihler bu tip riskleri beraberinde getiriyor.

Onur Soğuk (eğitim uzmanı): Vakıf üniversitesini seçenler, kayıtta ücretler fazla gelince vazgeçebiliyor. Devlette ise yanlış tercihlerin etkisi var. Adaylar, “24 tercihi dolduracağım” düşüncesiyle istemedikleri programları seçebiliyor. Sonradan şüpheye düşüyorlar. Ancak bu onlara sandıklarından daha fazla dezavantaj getirebilir. Çünkü yerleşip, kaydını yapmayanın okul başarı puanı yarı yarıya kesiliyor. Bu, yığılmaların çok olduğu sınavda önemli sıra kaybı yaşamasına neden olabilir.

Prof. Dr. Erhan Erkut (MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı): İnşaat mühendisliğinin boş olması dikkat çekici. Günlük ekonomik durumlara odaklanarak, bu alanı tercih etmemek sığ bir bakış açısı. İleride sadece bina değil, köprü ve yol gibi alanlarda da inşaat mühendisliğine ihtiyaç olacak. Mimarlıkta da bu yıl çok önemli boşluklar oluştu. Makine mühendisliğinde de talep düştü. Bugünün ekonomik durumuna bakarak, tercihlere yön verilmemesini tavsiye ediyorum.