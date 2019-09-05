Ek yerleştirme tercihleri başladı... Boğaziçili olma şansı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriEk yerleştirme tercihleri başladı... Boğaziçili olma şansı
GeriEğitim Ek yerleştirme tercihleri başladı... Boğaziçili olma şansı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Önder ÖNDEŞ
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Ek yerleştirme tercihleri başladı... Boğaziçili olma şansı

Üniversiteli olmak için ikinci şans tanıyan ek yerleştirme için başvurular başladı ve 11 Eylül’e kadar sürecek. İlk yerleştirmenin ardından örgün eğitimde kalan 71 bin boş kontenjan, kazandığı halde kaydını yaptırmayan 60 bin adayın eklenmesiyle 131 bine çıktı. En fazla boş koltuk ise 5 bin 278 ile inşaat mühendisliğinde. Adayların ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerde de şansı sürüyor.

Ek yerleştirme tercihleri başladı... Boğaziçili olma şansı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

23 Ağustos’ta biten üniversite kayıtlarının ardından örgün eğitim ve açık öğretimde boş kalan yaklaşık 191 bin kontenjana ÖSYM’nin yapacağı ek yerleştirme için başvuralar başladı. İlk yerleştirmede hiçbir bölümü kazanamayan adaylar, tercihlerini 11 Eylül’e kadar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle internetten yapabilecek. Adayların 24 tercih hakkı olacak. İlk yerleştirmelerin ardından örgün lisans ve önlisans programlarında 71 bin 233 kontenjan boş kalmıştı. Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın analizine göre, yerleştiği programa kayıt yapmayan yaklaşık 60 bin adayla birlikte örgün eğitimdeki boş kontenjan 131 bine yükseldi. Açıköğretimde ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan 25 bin 749 kontenjan sayısıysa 62 bin 140’a ulaştı. Açıköğretim ve örgün programları toplamında lisansta 66 bin 974, önlisansta 124 bin 166 kontenjan ek yerleştirme tercihlerinde adayları bekliyor.

Ek yerleştirme tercihleri başladı... Boğaziçili olma şansı

TARİH SEÇİLMEDİ

Adayların eğitim almaktan en çok vazgeçtiği lisans programı tarih oldu. En fazla boş koltuk ise 5 bin 278 ile inşaat mühendisliğinde. Mimarlık, hukuk ve psikoloji gibi birçok gözde programda büyük boşluklar göze çarparken, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi gibi üniversitelerde de şans sürüyor. Eğitimcilere göre, adayların kazandığı programlardan vazgeçmesinin nedeni tercihte iyi araştırma yapmamak ve bölümlerin kariyer geleceği konusundaki şüpheler. Adayların sıklıkla tercih ettiği lisans programlarında da boşluklar var. İngilizce öğretmenliğinde 208, hemşirelikte 200, iç mimarlıkta ise 180 kontenjan bulunuyor. Diş hekimliği 47, veterinerlik 39 ve eczacılık ise 37 boş koltuğa sahip. Tıpta ise 120 kontenjan boş. Devlet üniversiteleri arasında 19 Mayıs ile Zonguldak Bülent Ecevit’te 2, vakıflarda 12, KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında ise 106 kontenjan dolmadı.

MÜHENDİSLİKLERDE BOŞLUK

Bu yıl ilk yerleştirmelerin ardından inşaat mühendisliği 5 bin 278 ile en fazla boş kontenjanın açıldığı örgün lisans programı oldu. Onu mimarlık 2 bin 289 ve makine mühendisliği 2 bin 228 ile takip etti. İşletmede sayı 1591, Türk dili ve edebiyatında 926, hukukta 865, psikolojide 736, bilgisayar mühendisliğinde 669 ve endüstri mühendisliğindeyse 638. Matematik ile kontrol ve otomasyon, İngiliz dil bilimi, uçak ve uzay, gemi ve deniz teknolojisi, adli bilişim mühendislikleri ise doldu.

SEBEP BEKLENTİ

Salim Ünsal (eğitim uzmanı): Adayların yerleşip de kaydolmamalarının en önemli sebebi, tercih ettikleri bölümle ilgili beklenti zaafiyeti. Bir hevesle yazdıkları bölüme yerleşildiğinde gerçekle karşı karşıya kalıyorlar. Yeniden hazırlanma fikri sonradan alevlenebiliyor. Ekonomik sebepler, barınma problemleri, iş ve istihdam olanaklarına yönelik değişiklikler de etkili. Hepsinin ortak noktası aslında iyi bir tercih süreci geçirememek. İyi araştırma yapmadan yazılan tercihler bu tip riskleri beraberinde getiriyor.

Onur Soğuk (eğitim uzmanı): Vakıf üniversitesini seçenler, kayıtta ücretler fazla gelince vazgeçebiliyor. Devlette ise yanlış tercihlerin etkisi var. Adaylar, “24 tercihi dolduracağım” düşüncesiyle istemedikleri programları seçebiliyor. Sonradan şüpheye düşüyorlar. Ancak bu onlara sandıklarından daha fazla dezavantaj getirebilir. Çünkü yerleşip, kaydını yapmayanın okul başarı puanı yarı yarıya kesiliyor. Bu, yığılmaların çok olduğu sınavda önemli sıra kaybı yaşamasına neden olabilir.

Prof. Dr. Erhan Erkut (MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı): İnşaat mühendisliğinin boş olması dikkat çekici. Günlük ekonomik durumlara odaklanarak, bu alanı tercih etmemek sığ bir bakış açısı. İleride sadece bina değil, köprü ve yol gibi alanlarda da inşaat mühendisliğine ihtiyaç olacak. Mimarlıkta da bu yıl çok önemli boşluklar oluştu. Makine mühendisliğinde de talep düştü. Bugünün ekonomik durumuna bakarak, tercihlere yön verilmemesini tavsiye ediyorum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Ek yerleştirme tercihleri başladı... Boğaziçili olma şansı
Bakan Selçuk, yeni öğretmen odasını tanıttı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ücretsiz online eğitim platformuna ilgi