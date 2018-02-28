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    Haberler >Eğitim>Ehliyet kursu başvurularında il ve ilçe kontenjanları açıklandı

    Ehliyet kursu başvurularında il ve ilçe kontenjanları açıklandı

    AA
    28.02.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:

    MEB, ehliyet kursu açabilmek için il ve ilçe genelinde belirlenen kontenjanları açıkladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ehliyet alacak adaylar için düzenlenen özel motorlu taşıt sürücüleri kursu kontenjanlarıyla ilgili illere yazı gönderildi.

    İlgili mevzuat doğrultusunda, ilçelerin nüfusu baz alınarak açılacak kurum sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl belirlediği sayılar esas alınıyor.

    Buna göre, nüfusu 10 bin ila 20 bin olan ilçelerde 1, 20 bin 1 ila 30 bin olan ilçelerde 2, 30 bin 1 ila 50 bin olan ilçelerde 3, 50 binden sonraki her 50 bin nüfus için ise 3 kurum açılmasına izin verildi. Toplam nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde kurs açılamıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığınca, özel motorlu taşıt sürücü kursu açma başvuruları için il ve ilçelerin genel nüfus sayıları, ilçede açılan toplam kurs sayısı, işlemleri devam eden kurs sayısı ve ilçedeki boş kontenjanlar belirlendi.

    Kurs açmak için başvurular, 27 Mart salı günü saat 15.00'ten itibaren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi www.ookgm.meb.gov.tr adresinden alınmaya başlanacak. Başvurular, 27 Nisan cuma günü saat 15.00'te sona erecek.

    Etiketler: Ehliyek Kursu , Kontenjan
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