Eğlenirken öğrenecekler
Çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için hayata geçirilen Keşif Dünyası, tüm küçükleri deneylerini gerçekleştirmeye davet ediyor.
Çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için Henkel ile Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğinde hayata geçirilen Keşif Dünyası, tüm küçükleri birbirinden keyifli deneyleri gerçekleştirmek için Darüşşafaka’ya davet ediyor. Minikler, Keşif Dünyası’nın Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Kampüsü’nde yer alan merkezde, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen bilim atölyelerinde keyifle çalışıyor. Çocukları bilim dünyasında yolculuğa çıkaran atölye çalışmaları, 8-10 yaş arası çocukların ücretsiz katılımı için tüm okulların başvurularına açık. Keşif Dünyası bilim atölyesi, her hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri gerçekleştiriyor.
DOĞA SEVGİSİ EĞİTİMİ DE VERİLİYOR
Çocuklar, Keşif Dünyası’ndaki bilim atölyelerinde yapıştırma, yıkama, temizleme ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda ilk bilimsel deneylerine katılıyor. Üstelik deneylerde de araştırmalarını su, limon, yumurta kabuğu gibi doğal malzemeler üzerinde yapıyor. Proje de, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çocuklara özellikle doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik eğitimi de veriliyor.
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