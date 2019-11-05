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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.11.2019 - 15:04, Son Güncelleme:/

Eğlenirken öğrenecekler

Çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için hayata geçirilen Keşif Dünyası, tüm küçükleri deneylerini gerçekleştirmeye davet ediyor.

Eğlenirken öğrenecekler
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Çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için Henkel ile Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğinde hayata geçirilen Keşif Dünyası, tüm küçükleri birbirinden keyifli deneyleri gerçekleştirmek için Darüşşafaka’ya davet ediyor. Minikler, Keşif Dünyası’nın Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Kampüsü’nde yer alan merkezde, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen bilim atölyelerinde keyifle çalışıyor. Çocukları bilim dünyasında yolculuğa çıkaran atölye çalışmaları, 8-10 yaş arası çocukların ücretsiz katılımı için tüm okulların başvurularına açık. Keşif Dünyası bilim atölyesi, her hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri gerçekleştiriyor.

DOĞA SEVGİSİ EĞİTİMİ DE VERİLİYOR
Çocuklar, Keşif Dünyası’ndaki bilim atölyelerinde yapıştırma, yıkama, temizleme ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda ilk bilimsel deneylerine katılıyor. Üstelik deneylerde de araştırmalarını su, limon, yumurta kabuğu gibi doğal malzemeler üzerinde yapıyor. Proje de, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çocuklara özellikle doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik eğitimi de veriliyor.

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