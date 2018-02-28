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    Eğitimin teknolojilerinin nabzı İstanbul’da atacak

    Önder ÖNDEŞ
    28.02.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:

    Eğitim Teknolojiler Zirvesi 2018 (ETZ 2018) bu yıl 3 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek. Zirvenin beşinci yılında yaklaşık 2 bin katılımcıyla 90 konuşmacı yer alacak.

    Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) 3 Mart’ta, Türkiye ve dünyadan eğitim teknolojisi alanında çalışan akademisyen ve eğitimcileri İstanbul’da biraraya getirmeye hazırlanıyor. Bekir Aksoy’un sunuculuğunu yapacağı zirvenin açılışında teknoloji ve sanatı buluşturan ‘Light Balance’ grubu sahne alacak. Radisson Blue Otel’de 3 Mart’da düzenlenecek zirvede, ‘Eğitim Teknolojilerinin Geleceği’, ‘TÜSİAD STEM’, ‘3-7 yaş Algoritmik Düşünme Eğitiminin Önemi’, ‘Medya ve Eğitim Teknolojileri’, ‘Gelecekte Beyin Eğitimi’ gibi onlarca panel düzenlenecek. Mili Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in de açılış paneline katılması planlanıyor.

    HİÇBİR KONUYU ISKALAMADIK
    ETZ’nin tanıtım toplantısında gazetecilerle bir araya gelen zirvenin koordinatörü Işıl Boy Ergül, ilginin her geçen yıl artığını söyledi. Ergül, “ Zirvenin beşinci yılındayız. Türkiye’den ve dünyadan yaklaşık 90 konuşmacımız var. Dünyada eğitim teknolojileri denildiğinde hiçbir konuyu ıskalamadığımızı düşünüyorum. Sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, yapay zeka ile öğrenme, uzaktan eğitim ve bulut bilişim gibi birçok konu başlığında sunum ve atölyeler olacak. Gelen öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin buradan en iyi şekilde faydalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , ÖĞRETMEN , OKUL , Eğitim Teknolojileri Zirvesi , ETZ 2018
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