Eğitimin ‘Sör’ü ailelerin akıllarındaki soruları yanıtlıyor

en Robinson, çalışmalarını İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde sürdürüyor, aynı zamanda eğitim dünyasına yaptığı katkıları nedeniyle ‘Sör’ ünvanına da layık görüldü. Başarılı eğitim bilimci, başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede özellikle müfredatların geliştirilmesinde rol aldı. Ancak dünya onu kitapları kadar, 2006’da TED’de yaptığı ‘Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor mu’ konuşmasıyla tanıdı. Peki bu konuşmayı bu kadar popüler hale getiren tez neydi? Robinson, mevcut okulların tekdüze hale gelen yapıları nedeniyle yaratıcılığın altını oyduğunu açık bir şekilde örneklerle anlatıyordu.

YENİ KİTAP RAFLARDA

Ken Robinson’un, ‘You, Your Child, and School: Navigate Your Way to The Best Education’ (Siz, Çocuğunuz ve Okul: En İyi Eğitim İçin Yolunuzu Belirleyin) kitabı raflardaki yerini 13 Mart’ta yer aldı. Henüz Türkçeye kazandırılmayan kitap, dili nedeniyle sadece Anglosakson dünyasına hitap ediyor diye düşünülebilirsiniz. Ancak tecrübeli eğitim bilimci, diğer çalışmalarında olduğu, yeni çalışmasında da evrensel olmayı başarıyor.

KENDİSİ DE VELİ

Robinson kitabın ilk bölümüne, “Eğer okul çağında bir çocuğunuz varsa, bu kitap siz için” cümlesiyle başlıyor. Ardından özellikle çocukları okula yeni başlayan tüm ailelerin akıllarındaki şu sorulara cevap vereceklerini belirterek şu örnekleri sıralıyor:

‘Çocuğum öğretmenine nasıl yaklaşacak?’, ‘Okul, çocuğumdaki hangi özellikleri görecek?’, ‘Çocuğum sosyal bir problemle mi büyüyecek, bunlara takılıp düşecek mi?’

Robinson kendisinin de bir veli olduğunu ve özellikle çocukları okula yeni başlayan velileri anlayabildiğini belirtiyor.

10 BÖLÜMDE İLHAM VERİCİ YANITLAR

Kitapta ailelerin çocuklarının eğitimi ve okullar hakkında endişeleriyle bunlara karşı nasıl tepki verebilecekleri, örnekler üzerinden anlatılıyor. ‘Doğru Okulu Seçmek’, ‘İlişkiler Geliştirmek’ , ‘Onları Güçlü Yetiştirmek’ ve ‘Problemleri Ele Almak’ gibi toplamda 10 bölüm, Türkiye’deki veliler için de rehber niteliğinde.