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    Eğitimin ‘Sör’ü ailelerin akıllarındaki soruları yanıtlıyor

    Önder ÖNDEŞ
    24.03.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

    TED konferanslarında ‘Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor mu’ videosu yaklaşık 51 milyon defa izlenen Ken Robinson, dünyada eğitim dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri. Sadece videoları değil, ‘Yaratıcı Okullar’ ve ‘Yaratıcılık, Aklın Sınırlarını Aşmak’ gibi çığır açan kitapları da ‘New York Times En Çok Satanlar’ arasına giren eğitim uzmanının, yeni kitabı ‘Siz, Çocuğunuz ve Okul: En İyi Eğitim için Yolunuzu Belirleyin’ 13 Mart’ta yayınlandı. Kitabın yazarları arasında bilim kurgu alanındaki eserleriyle ABD’li yazar Lou Aronica da yer alıyor.

    en Robinson, çalışmalarını İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde sürdürüyor, aynı zamanda eğitim dünyasına yaptığı katkıları nedeniyle ‘Sör’ ünvanına da layık görüldü. Başarılı eğitim bilimci, başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede özellikle müfredatların geliştirilmesinde rol aldı. Ancak dünya onu kitapları kadar, 2006’da TED’de yaptığı ‘Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor mu’ konuşmasıyla tanıdı. Peki bu konuşmayı bu kadar popüler hale getiren tez neydi? Robinson, mevcut okulların tekdüze hale gelen yapıları nedeniyle yaratıcılığın altını oyduğunu açık bir şekilde örneklerle anlatıyordu.Eğitimin ‘Sör’ü ailelerin akıllarındaki soruları yanıtlıyor

     

    YENİ KİTAP RAFLARDA

    Ken Robinson’un, ‘You, Your Child, and School: Navigate Your Way to The Best Education’ (Siz, Çocuğunuz ve Okul: En İyi Eğitim İçin Yolunuzu Belirleyin) kitabı raflardaki yerini 13 Mart’ta yer aldı. Henüz Türkçeye kazandırılmayan kitap, dili nedeniyle sadece Anglosakson dünyasına hitap ediyor diye düşünülebilirsiniz. Ancak tecrübeli eğitim bilimci, diğer çalışmalarında olduğu, yeni çalışmasında da evrensel olmayı başarıyor.

     

    KENDİSİ DE VELİ

    Robinson kitabın ilk bölümüne, “Eğer okul çağında bir çocuğunuz varsa, bu kitap siz için” cümlesiyle başlıyor. Ardından özellikle çocukları okula yeni başlayan tüm ailelerin akıllarındaki şu sorulara cevap vereceklerini belirterek şu örnekleri sıralıyor:

    ‘Çocuğum öğretmenine nasıl yaklaşacak?’, ‘Okul, çocuğumdaki hangi özellikleri görecek?’,  ‘Çocuğum sosyal bir problemle mi büyüyecek, bunlara takılıp düşecek mi?’

    Robinson kendisinin de bir veli olduğunu ve özellikle çocukları okula yeni başlayan velileri anlayabildiğini belirtiyor.

     

    10 BÖLÜMDE İLHAM VERİCİ YANITLAR

    Kitapta ailelerin çocuklarının eğitimi ve okullar hakkında endişeleriyle bunlara karşı nasıl tepki verebilecekleri, örnekler üzerinden anlatılıyor. ‘Doğru Okulu Seçmek’, ‘İlişkiler Geliştirmek’ , ‘Onları Güçlü Yetiştirmek’ ve ‘Problemleri Ele Almak’ gibi toplamda 10 bölüm, Türkiye’deki veliler için de rehber niteliğinde.

     

     

     

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