Eğitimin Nobel’i için geri sayım başladı

‘Dünya Eğitim ve Beceriler Forumu’ 17 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai’de başladı. İngiliz Varkey Vakfı tarafından ‘Eğitim Nobel’i olarak gösterilen ve Türkiye’den Nurten Akkuş’un ilk 10 finalist arasında kaldığı ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nün sonucu da forum kapsamında 18 Mart akşamı açıklanacak. Kazanan eğitimci 1 milyon dolarlık para ödülün de sahibi olacak.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Dünyadan binlerce eğitimcinin katılacağı ödül töreni, Dubai’deki Atlantis Otel’de yapılacak. Nurten Akkuş’un Dubai’deki heyecanlı bekleyişi sürerken, “Eğer kazanırsam, alacağım 1 milyon doları dezavantajlı çocuklar için harcayacağım” diyor. Öğretmenlik Akkuş için bir meslek değil, yaşam biçimi. “Dün çocukken oyunlarımın ve hayallerimin ta kendisiydi, şimdiyse yaşamımın bir parçası” diyor.



FIRSAT EŞİTLİĞİ

Forumda konuşan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Başkan Yardımcısı Ayla Göksel de, 0-6 yaş çocuklarının iyi yetişmesi için çok iyi fırsatlar olduğunu söyledi. Göksel, “Okul öncesi eğitim özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için fırsat eşitliğine giden yolda en önemli basamak. Nurten Akkuş’un Global Öğretmen Ödülü’nün bu yılki son 10 finalist listesine seçilen tek okul öncesi öğretmeni olması ve Türkiye’yi temsil eden ikinci öğretmen olarak yer alması gurur verici” diye konuştu.

AKKUŞ’UN YAPTIĞI PROJELER

Babaların anaokulu çocuklarına masal anlattığı ‘Baba Bana Bir Masal Anlat, 42 köy anasınıfına destek sağlanan ‘Oyuncak Kumbarası (Oyuncak Kumbarası Sınıf Kardeşliği)’, öğrenciler ve aileleri ile ilçede yaşayan yaşlıların kuşaklararası bağlarını kuvvetlendiren ‘Bana Bir Gül(ü)ver’, ailelere yönelik sınıf açarak empati, sanat, aile eğitimi gibi konularda ailelere 1 yıl eğitim verdiği ‘(S)empati Okulu’, çocukların sporla okul öncesi çağında tanışmalarına öncülük ettiği ‘Okul Öncesi Spor Şenliği’ ve farklı bölgelerde yaşayan kadınların kendi dillerinde hikayelerini anlatmalarına olanak sağladığı ‘Sen Dili’nde Kadın’.