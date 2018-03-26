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    Eğitimin nabzı Meksiko’da atıyor

    Hürriyet Eğitim
    26.03.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:

    Amerika kıtasının en önemlileri arasında gösterilen Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği’nin (CIES) her yıl düzenlediği eğitim konferansı 25 Mart’ta başladı. Meksiko’da düzenlenen program 29 Mart’ta sona erecek. Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından desteklenen etkinlik, dünya çapından eğitim uzmanlarını ağırlıyor. Bu yıl ‘Eğitimi Yeniden Haritalandırmak’ başlığıyla birçok atölye çalışması, sempozyum ve buluşma gerçekleştiriliyor.

    Konunun uzmanları tarafından düzenlenen atölyelere odaklanan etkinlikte çok dilli eğitim, öğretmen eğitimi, beceriler, bilgi yönetimi, finansman, öğretim programlarının geliştirilmesi, erken çocukluk, globalleşme ve yükseköğretim gibi onlarca konu ele alınıyor. Düzenlenen atölyelerde yapılan tartışma sonuçları da raporlanıyor.

    KITANIN LİDER KURUMLARI ORADA
    Chicago Loyola, Texas, Toronto,  Florida Devlet ve Columbia üniversiteleri ile Meksika ve ABD’li eğitim kurumlarından akademisyen ve uzmanların başkanlığında düzenlenen onlarca atölyede; bölgesel eğitim uygulamaları da karşılaştırılıyor. Dört gün sürecek konferansta eğitimle ilgili ilham verici film gösterimleri de yapılacak.

    CIES 2019 ise 14-19 Nisan ABD San Francisco’da düzenlenecek.

    Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Derneği (CIES)
    1956’da kültürlerarası eğitim çalışmaları güçlendirmek için kurulan CIES; bugün ağırlıklı olarak Amerika Kıtası’ndan 2 bin 500 üyeye sahip. Dernek psikoloji, sosyoloji, tarih ve ekonomi gibi alanlarla birlikte disiplinlerarası eğitim çalışmaları yapıyor. Her yıl farklı şehirlerde düzenlenen yıllık konferanslara binlerce eğitim uzmanı, öğretmen ve diğer alanlardan paydaşlar katılıyor.

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