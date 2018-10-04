Eğitimin geleceği bu konferansta konuşulacak
Bu yıl ikincisi yapılacak olan GESS konferans ve fuarları 25-27 Ekim arasında düzenlenecek. Konferansta MEB YEĞİTEK desteğiyle yeni teknolojiler sergilenecek. Ayrıca üç güne yayılan katılım sertifikalı ve ücretsiz konferans programıyla eğitiminin geleceği fuara taşınacak. Uzmanlar, eğitimde Harezmi modeli, hibrit sınıflar, FATİH projesi, geleceğin sınıfları, eTwinning, siber güvenlik ve sosyal medya gibi başlıkları anlatacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) desteğiyle gerçekleştirilen ‘GESS Türkiye’, sergilenecek yeni teknolojilerin yanı sıra üç güne yayılan katılım modeli, hibrit sınıflar, FATİH projesi, geleceğin sınıfları, ‘eTwinning’, siber güvenlik, sosyal sertifikalı ve ücretsiz konferans programıyla da eğitiminin geleceğini fuara taşıyacak. WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek konferansın, 25 Ekim tarihli ilk günkü açılış oturumunda; İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Harezmi Projesi Koordinatörü Neslihan Bektaş, STEM yaklaşımının sosyal bilimlerle birlikte yürütüldüğü ‘Harezmi Eğitim Modeli’yle ilgili sunumlarını ziyaretçilerle paylaşacak. Günün diğer oturumlarında ise İstanbul örneğinde ‘Siber Güvenlik Tehditleri’ ve ‘Neler Yapılabileceği ile Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı’ başlıkları ele alınacak.
EĞİTİMİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORLAR
GESS Türkiye’nin ikinci gün konferanslarında eğitimin geleceği masaya yatırılacak. Oturumlarda geleceğin sınıflarının nasıl olacağı, geçmişten günümüze FATİH projesiyle eğitici oyunların önemi konusunda sunumlar gerçekleştirilecek. Etkinliğin son gün oturumlarında ise geleceğin sınıfı ‘Future Classroom Lab’, hibrit sınıflar ve ‘eTwinning’ uygulama örnekleri paylaşılacak.
Dersliklerde verilen eğitimin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen ve katılımcılarını, okul öncesinden yükseköğrenime kadar yaklaşık 26 milyon öğrenci ve öğretmeni Türk eğitim sektörüyle buluşturacak olan ‘GESS Türkiye 2018’, eğitimin geleceğini şekillendiren en yeni teknolojilere ev sahipliği yapacak.
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