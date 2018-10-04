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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.10.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Eğitimin geleceği bu konferansta konuşulacak

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Eğitimin geleceği bu konferansta konuşulacak

Bu yıl ikincisi yapılacak olan GESS konferans ve fuarları 25-27 Ekim arasında düzenlenecek. Konferansta MEB YEĞİTEK desteğiyle yeni teknolojiler sergilenecek. Ayrıca üç güne yayılan katılım sertifikalı ve ücretsiz konferans programıyla eğitiminin geleceği fuara taşınacak. Uzmanlar, eğitimde Harezmi modeli, hibrit sınıflar, FATİH projesi, geleceğin sınıfları, eTwinning, siber güvenlik ve sosyal medya gibi başlıkları anlatacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) desteğiyle gerçekleştirilen ‘GESS Türkiye’, sergilenecek yeni teknolojilerin yanı sıra üç güne yayılan katılım modeli, hibrit sınıflar, FATİH projesi, geleceğin sınıfları, ‘eTwinning’, siber güvenlik, sosyal sertifikalı ve ücretsiz konferans programıyla da eğitiminin geleceğini fuara taşıyacak. WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek konferansın, 25 Ekim tarihli ilk günkü açılış oturumunda; İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Harezmi Projesi Koordinatörü Neslihan Bektaş, STEM yaklaşımının sosyal bilimlerle birlikte yürütüldüğü ‘Harezmi Eğitim Modeli’yle ilgili sunumlarını ziyaretçilerle paylaşacak. Günün diğer oturumlarında ise İstanbul örneğinde ‘Siber Güvenlik Tehditleri’ ve ‘Neler Yapılabileceği ile Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı’ başlıkları ele alınacak.

EĞİTİMİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORLAR
GESS Türkiye’nin ikinci gün konferanslarında eğitimin geleceği masaya yatırılacak. Oturumlarda geleceğin sınıflarının nasıl olacağı, geçmişten günümüze FATİH projesiyle eğitici oyunların önemi konusunda sunumlar gerçekleştirilecek. Etkinliğin son gün oturumlarında ise geleceğin sınıfı ‘Future Classroom Lab’, hibrit sınıflar ve ‘eTwinning’ uygulama örnekleri paylaşılacak.

Dersliklerde verilen eğitimin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen ve katılımcılarını, okul öncesinden yükseköğrenime kadar yaklaşık 26 milyon öğrenci ve öğretmeni Türk eğitim sektörüyle buluşturacak olan ‘GESS Türkiye 2018’, eğitimin geleceğini şekillendiren en yeni teknolojilere ev sahipliği yapacak.

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