Eğitimin bir süreç olduğu unutmamalı

Velilerimizin, kendileri için en değerli varlıkları olan evlatlarının eğitimleriyle ilgili seçim yaparken sorumlulukları artıyor. İyi bir araştırma yapmaları çok önemli. Bu araştırma sırasında doğru okulu bulmak için dikkat edecekleri hususlardan ilki, kendi sosyo-ekonomik yapılarını ortaya koymaları. Eğitim, bir süreç. Tek seferlik bir şey olduğunu düşünmemeleri lazım. Bu süreç 12 yıla kadar uzayabilir. Ailelerin, kendi sosyo-ekonomik yapılarına, bu süreci sıkıntısız götürecekleri fiyat politikasına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor.

YOL 40 DAKİKAYI GEÇMESİN

Anaokulu ve ilkokul için okulla ev arasındaki mesafe çok uzak olmamalı. Ortaokul, lise için mesafe kısmını çok söylemiyoruz. Ama küçük çocuklarımız için lütfen yol 40 dakikayı geçmesin. Aksi halde çocuğun enerjisi bitiyor. Okuldan, eğitimden soğumasına neden oluyor. Çocuk 10 yaşına gelene kadar okula ulaşması eğer bir saat gidiş, bir saat geliş şeklinde oluyorsa bu sağlıklı olmuyor. Pedagojik, psikolojik ve fiziksel yapısına uygun değil. Öğrencilerin kendi oturdukları eve yakın uzaklıkta en az 4-5 farklı okul tercihinde bulunmaları, bu listeyi oluşturduktan sonra kurumları yerlerinde incelemeleri gerekiyor.

ÖĞRETMEN KALİTESİ

En öne çıkan özellik, kurumun öğretmen kalitesi. Kurumda çalışan öğretmen ve idarecilerin birlik beraberlik içinde bir ekip gibi çalışmaları kaliteyi ortaya çıkarır. Öğretmenlerin tecrübeleri nedir? Nereden mezunlar? Kaç yıllık öğretmenler? Bunlara dikkat etsinler. Köklü kurumlarımızda mezunlara baksınlar. Neredeler, ne yapıyorlar; bu da güzel bilgi verir.

EĞİTİM UYGULAMASI

Hem fiziksel hem akademik yapıları incelesinler. Öğretmenler ve idarecilerle konuşsunlar. Müfredatlarına, eğitim uygulama programlarına iyice göz atsınlar. Okulla görüşsünler. Bunları muhakkak yapsınlar. Özel okulun, kurumun sahibi kim; Tüzel mi, şahıs mı, aile mi? Eğitime bakış açıları ne? Finansal yapıları, bu kurumu sürdürebilir mi? Bunlara da bakmayı ihmal etmesinler. Veliler, çocuklarının mutlu olacağı okulları bulmalı. Eğitim kısmında ne var? Sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı hangi sistemle öğretiyor? Yeni sistemde sınav odaklı eğitimin manası kalmadı. Geleceğe insan hazırlamak öncelik. Sınava da tabii hazırlıyoruz, ama birinci gaye bu değil. Tüm velilere bereketli, huzurlu, çocuklarımız adına başarılı bir eğitim yılı olmasını diliyorum.

ÜCRET SÖZLEŞMEDE YAZMALI

Bilgi alma kısmında velimiz, okulu tanımak anlamında aklına gelen her şeyi sorsun. Öğretmen kalitesini algılamak için nereden mezun, kaç yıllık öğretmen, idarecilerin tecrübesi ne, eğitim metotları nasıl? Çocuğu hangi sınıf bazındaysa ona göre aklına gelen her şeyi öğrensin. Fiziksel yapısı, kültür sanat faaliyetleri, spor alanlarını araştırsınlar, görsünler. Velilerimiz okullarla kayıt yaparken bir sözleşme formumuz var. Veli ve okul arasında yapılan karşılıklı taahhüt. Okul bahsettiği ücretin karşılığında hangi hizmetleri vereceğini yazıyor. Anlatılanlar orada yazılı mı, dikkat etsinler. Anlamadıkları yerleri sormalarında fayda var. İlk kez bir özel okula gidiyorsanız, bunları uzun sürse de dikkatli incelemek gerek. Anlaştığınız ücretle sözleşmede yazan aynı olmalı. Sözleşmedeki rakam önemli. Gelecek yıl çocuk farklı kademeye geçmiyorsa artış oranı yönetmelikte belirlenenden fazla olamaz. Yıllık artış oranı TEFE-TÜFE 12 aylık değişimi topluyorsunuz, ikiye bölüyorsunuz, bir de en fazla beş puan ilave ediyorsunuz. Ayrıca en fazla yüzde 28 artış yapılabiliyor. Ama okul bu şekilde yapmıyor. Oranı ilan ediyor. Size de bu uygulanıyor.

YAN HİZMETLERİ ÖĞRENİN

Kayıt yaparken, sözleşmeyi imzalarken anasınıfı ya da lise; hangi kademe olursa olsun karşılığı orada yazmak zorunda. Kitap, kıyafet, yemek hepsi var. Örneğin; eğitim ücreti 20 bin TL, yemek 4 bin TL, kıyafet 1000 TL, kitap ve yardımcı malzemeler şu kadar diye söylemeliler. Bunların yıllık artışları da söylediğimiz sınırları geçemez. 5 bin TL olan yemeği gelecek yıl 10 bin TL yapamaz. Velilerden şöyle bir şikayet gelebiliyor, ortaokulda yemek mecburi deniyor. Ortaokul ikiye geçiyor çocuk, veli ‘Yemek istemiyorum ama mecburi deniyor’ diye şikayet ediyor. Geçen sene sözleşmede yazdığını biliyor, bilerek bu okulu tercih ediyor. Bu yüzden sözleşmenin tamamı düzgün okunmalı. Sorulmalı. Okul size bunu önceden söylemiş. Söylediğinden farklı bir şey olursa hem bakanlık hem dernek gereğini yapar. Ama var olan düzeni bildiğiniz halde ‘Bu hoşuma gitmedi’ demek yanlış. Bu tarz şeyler, velinin yan hizmetlerle ilgili sorgulamayı iyi yapmamasından kaynaklanıyor.

FİYAT ARTIŞ ORANI YÜZDE 17-18 BANDINDA

Erken kayıtlarda fiyat artış oranı yüzde 12 bandında. Bu yılki genel artışlar ise ortalama yüzde 17-18 bandında devam edecek. Velilerimiz özel okul düşünüyorlarsa nisanı geçirmesinler. Avantajlı olur, tavsiyemiz bu. Şu anda okulda öğrenci varken görmek, araştırmak daha doğru karar vermelerini sağlayabilir. Yaz ayında okulları gezmek, boş olacakları için yanıltıcı olabilir. Şimdiden görmelerinde yarar var.

MEB’İN SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALACAKLAR

Sınavla öğrenci alan liselerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alacak. Önce özel okullar kayıt alacak, ardından devlet okulu tercihleri başlayacak. Devlet ve özel okul kayıtları birbirini etkilemesin diye takvim açıklandıktan sonra MEB’le ortaklaşa plan yapılıyor. Önceliği özel okullara veriyoruz. Özel okula kaydını yaptıran, sistemden düşüyor. Ama takvim henüz belli değil. Haziran sonu, temmuz başı gibi kayıtlar alınmaya başlanabilir.

NURULLAH DAL KİMDİR?

1976’da Vefa Erkek Lisesi’ne girdi. Ortaokulu ve liseyi burada tamamladı. 1982’de Yıldız Teknik Üniversitesi’ne girerek 1986’da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu. N.Y. State Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Veri İşleme programlarından 1989’da mezun oldu. 2003-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programında öğretim görevlisi olarak ‘Okul İşletmeciliği’ dersini verdi. 2001- 2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme kurulu başkanlığı; 2009-2013 tarihleri arasında derneğin Genel Sekreterliği; 2013-2017 yılları arasında ise başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017’de itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.