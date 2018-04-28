Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eğitimin amacı, özgüven kazandırmak
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitiminin amacının kişiye özgüven kazandırmak olduğunu belirtti. Yılmaz, " Şimdi herkes evlatlarına baksın, kendilerini bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu? Ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir. Eğitimin amacı, kişiye öz güven kazandırmak. Evlatlarımızın öz güveni bizden fazla mı? Evet öyle" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Şimdi herkes evlatlarına baksın, kendilerini bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu? Ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir" dedi. Yılmaz, Malatya'da 'Ah Kudüs' temasıyla 7'ncisi düzenlenen 'Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyayı yönetenin kalem, mürekkep ve kağıt olduğunu belirtti.
‘OKUYANLAR DAHA İYİ KARAR VERİR’
Türkiye'nin okuduğunu, kitaplar basıldığını, bunun en iyi yansımasını da fuarda toplanan vatandaşlardan görülebileceğini söyleyen Yılmaz, okuyanların daha iyi düşündüğünü, gördüğünü ve karar verdiğini anlattı. Yılmaz, eğitimde çok büyük mesafeler aldıklarının altını çizerek, "10. Kalkınma Planı'nda eğitimle ilgili hedefler aşıldı. Orada diyor ki 'Türkiye'de eğitime ayrılan kaynağı OECD ülkelerinin ortalamasına yaklaştıralım.' Türkiye ne kadar ayırıyordu biz geldiğimizde? Milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde 2,9'du. OECD ülkelerinin ortalaması ne kadar yüzde 5,2. Bari yaklaştır diyordu? Şimdi yüzde 6,2'den daha fazla kaynak ayırdık" diye konuştu.
‘EVLATLARIMIZ KENDİLERİNİ BİZDEN DAHA İYİ İFADE EDİYOR’
Eğitimin amacının insanların kendisini ifade etmek olduğuna değinen Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Evlatlarımız kendisini bizden çok daha iyi ifade ediyor. Biz büyüklerimizin yanında ne konuşabilirdik, ne de kendimizi ifade edebilirdik. Şimdi herkes evlatlarına baksın, kendilerini bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu? Ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir. Eğitimin amacı, kişiye öz güven kazandırmak. Evlatlarımızın öz güveni bizden fazla mı? Evet öyle."
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