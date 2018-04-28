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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
28.04.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eğitimin amacı, özgüven kazandırmak

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eğitimin amacı, özgüven kazandırmak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitiminin amacının kişiye özgüven kazandırmak olduğunu belirtti. Yılmaz, " Şimdi herkes evlatlarına baksın, kendilerini bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu? Ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir. Eğitimin amacı, kişiye öz güven kazandırmak. Evlatlarımızın öz güveni bizden fazla mı? Evet öyle" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Şimdi herkes evlatlarına baksın, kendilerini bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu? Ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir" dedi. Yılmaz, Malatya'da 'Ah Kudüs' temasıyla 7'ncisi düzenlenen 'Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyayı yönetenin kalem, mürekkep ve kağıt olduğunu belirtti.

‘OKUYANLAR DAHA İYİ KARAR VERİR’
Türkiye'nin okuduğunu, kitaplar basıldığını, bunun en iyi yansımasını da fuarda toplanan vatandaşlardan görülebileceğini söyleyen Yılmaz, okuyanların daha iyi düşündüğünü, gördüğünü ve karar verdiğini anlattı. Yılmaz, eğitimde çok büyük mesafeler aldıklarının altını çizerek, "10. Kalkınma Planı'nda eğitimle ilgili hedefler aşıldı. Orada diyor ki 'Türkiye'de eğitime ayrılan kaynağı OECD ülkelerinin ortalamasına yaklaştıralım.' Türkiye ne kadar ayırıyordu biz geldiğimizde? Milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde 2,9'du. OECD ülkelerinin ortalaması ne kadar yüzde 5,2. Bari yaklaştır diyordu? Şimdi yüzde 6,2'den daha fazla kaynak ayırdık" diye konuştu.

‘EVLATLARIMIZ KENDİLERİNİ BİZDEN DAHA İYİ İFADE EDİYOR’
Eğitimin amacının insanların kendisini ifade etmek olduğuna değinen Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Evlatlarımız kendisini bizden çok daha iyi ifade ediyor. Biz büyüklerimizin yanında ne konuşabilirdik, ne de kendimizi ifade edebilirdik. Şimdi herkes evlatlarına baksın, kendilerini bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu? Ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir. Eğitimin amacı, kişiye öz güven kazandırmak. Evlatlarımızın öz güveni bizden fazla mı? Evet öyle."

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