EÄŸitime 'suçiçeÄŸi' engeli
KÄ±rÄ±kkale'nin Sulakyurt ilÃ§esinde suÃ§iÃ§eÄŸi nedeniyle Ã¼Ã§ okulda eÄŸitime beÅŸ gÃ¼n ara verildi.
KÄ±rÄ±kkale'nin Sulakyurt ilÃ§esinde Ã¶ÄŸrencilerde suÃ§iÃ§eÄŸi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine Ã¼Ã§ okulda eÄŸitime beÅŸ gÃ¼n ara verilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÄ±rÄ±kkale ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Sulakyurt ilÃ§esi Cumhuriyet Ä°lk ve Ortaokulu ile Ä°mam Hatip Ortaokulu'ndaki 40 Ã¶ÄŸrencide suÃ§iÃ§eÄŸi belirtisi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
AdÄ± geÃ§en okullarda Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in aÅŸÄ± ve diÄŸer saÄŸlÄ±k tedbirlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilirken, "HastalÄ±ÄŸÄ±n diÄŸer Ã¶ÄŸrencilere bulaÅŸmamasÄ± iÃ§in Cumhuriyet Ä°lk ve Ortaokulu ile Ä°mam Hatip Ortaokulu'nda bugÃ¼nden itibaren beÅŸ gÃ¼n eÄŸitime ara verilmiÅŸtir" denildi.
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