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    Eğitimdeki engeller ortadan kalkacak

    Hürriyet Eğitim
    12.03.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Bir özel okul öğrencileriyle birlikte eğitimde engelleri kaldırmak için harekete geçti. Buna göre bir gece düzenlenerek, yeni açılacak olan rehabilitasyon merkezinde teknolojik bir ünite yapımını karşılanacak.

    Eğitimde engelleri kaldırmak için özel bir okulun yönetimi ve veli konseyi, öğrencileriyle birlikte çalışıyor. Kültür Koleji, Cerebral Palsy’li (CP) engelli bireylere destek sağlamak amacıyla öğrenci ve velileriyle birlikte yeni başlatılan bir çalışmaya katıldı.

    ‘İNOVASYON İÇİN ENGEL YOK’
    Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) ile birlikte yürütülen proje kapsamında, TSÇV’nin yeni açacağı rehabilitasyon merkezinde teknolojik bir ünite yapımını Kültür Koleji Ortaokulu yönetimi ve veli konseyi üstlenecek. ‘İnovasyon İçin Engel Yok’ diyerek Cerebral Palsy’li engelli bireylere ses olmak adına başlatılan çalışmaya destek olması amacıyla bir gece düzenlenecek. Düzenlenen geceden elde edilen gelir de rehabilitasyon merkezinin yapılandırmasına destek olacak.

    Eğitimdeki engeller ortadan kalkacak

    Etiketler: Eğitim , Engelli , ÖĞRENCİ , Engelli Öğrenci , Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı , Kültür Koleji
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