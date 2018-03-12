Eğitimdeki engeller ortadan kalkacak

Eğitimde engelleri kaldırmak için özel bir okulun yönetimi ve veli konseyi, öğrencileriyle birlikte çalışıyor. Kültür Koleji, Cerebral Palsy’li (CP) engelli bireylere destek sağlamak amacıyla öğrenci ve velileriyle birlikte yeni başlatılan bir çalışmaya katıldı.

‘İNOVASYON İÇİN ENGEL YOK’

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) ile birlikte yürütülen proje kapsamında, TSÇV’nin yeni açacağı rehabilitasyon merkezinde teknolojik bir ünite yapımını Kültür Koleji Ortaokulu yönetimi ve veli konseyi üstlenecek. ‘İnovasyon İçin Engel Yok’ diyerek Cerebral Palsy’li engelli bireylere ses olmak adına başlatılan çalışmaya destek olması amacıyla bir gece düzenlenecek. Düzenlenen geceden elde edilen gelir de rehabilitasyon merkezinin yapılandırmasına destek olacak.