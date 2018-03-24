Eğitimde yenilikçi çalışmalara ödül

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ için başvurular 9-22 Nisan arasında alınacak. Bu yıl altıncı kez verilecek ödül için belirtilen koşullara sahip her tür ve derecedeki kurumlar ve buralarda görevli öğretmenler, yöneticiler ile diğer personel başvuru yapabilecek. Başvurular http://eoyo.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Elektronik ortamda ve saha ziyareti ile yapılacak değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan çalışmalar, bölgesel ve bakanlık düzeyinde organize edilecek törenlerle ödüllendirilecek.