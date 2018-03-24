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    Eğitimde yenilikçi çalışmalara ödül

    Hürriyet Eğitim
    24.03.2018 - 16:59 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ için başvurular 9-22 Nisan arasında yapılacak. Ödül için her tür ve kademedeki okullar ve buralarda görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve diğer personel başvuru yapabilir.

    Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ için başvurular 9-22 Nisan arasında alınacak. Bu yıl altıncı kez verilecek ödül için belirtilen koşullara sahip her tür ve derecedeki kurumlar ve buralarda görevli öğretmenler, yöneticiler ile diğer personel başvuru yapabilecek. Başvurular http://eoyo.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Elektronik ortamda ve saha ziyareti ile yapılacak değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazanan çalışmalar, bölgesel ve bakanlık düzeyinde organize edilecek törenlerle ödüllendirilecek.

     

     

    Etiketler: MEB , yeğitek
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