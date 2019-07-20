Eğitimde uluslararası işbirliği
Vakıf üniversitesi, blok zinciri (blockchain) ve kriptoparalar üzerine eğitim projeleri, eğitim programları ve Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere uluslararası işbirliği yaptı.
Kadir Has Üniversitesi ile Atina Üniversitesi, blok zinciri (blockchain) ve kripto paralar üzerine eğitim projeleri, eğitim programları ve Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere işbirliği yoluna gitti. İki üniversite arasındaki anlaşma, Türkiye’de ilk kez denenen canlı bağlantı üzerinden imzalandı. İmzaları Kadir Has Üniversitesi adına, Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, Atina Üniversitesi adına, Geometri ve Cebir Algoritmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ioannis Emiris attı. Anlaşmaya göre, iki üniversitenin Ar-Ge birimleri arasında Blockchain ve Kriptoparalar konusunda Atina Üniversitesi bünyesinde geliştirilen “Volentix Dijital Varlık Ekosistemi” kapsamında karşılıklı know-how ve akademisyen, uzman transferi, eğitim ve öğrenci değişim programları organize edilecek.
SOMUT PROJE VE İŞBİRLİĞİ
Prof. Dr. Hasan Dağ, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Üniversite olarak uzun zamandır blockchain ve kriptoparalar konularını akademik müfredatına alan ilk üniversitelerden biriyiz. Atina Üniversitesi ile yapılan bu anlaşma, blockhain ve kriptopara konusundaki akademik birikim ve uzmanlıklarımızı somut proje ve işbirlikleriyle küresel arenaya taşıma yolunda ilk işbirliğimiz.”
HER İKİ ÜLKENİN DE YARARINA
Atina Üniversitesi Geometri ve Cebir Algoritmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ionnis Emiris ise “Yaptığımız bu anlaşma, dijital varlıkların değerlendirilmesinde yapay zeka ve makine öğrenme yöntemleri konusunda ve dolasıyla Volentix Dijital Ekosistemi’nin ilk yazılımı paketi merkezsiz borsaların (DEX) programlanmış desteği için karşılıklı bilgi ve uzmanlık aktarımı sağlanacaktır. Bu işbirliğinden her iki ülkenin de yararına çalışmalar doğacağını düşünüyoruz” dedi.
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