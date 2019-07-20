Eğitimde uluslararası işbirliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriEğitimde uluslararası işbirliği
GeriEğitim Eğitimde uluslararası işbirliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
20.07.2019 - 16:47, Son Güncelleme:/

Eğitimde uluslararası işbirliği

Vakıf üniversitesi, blok zinciri (blockchain) ve kriptoparalar üzerine eğitim projeleri, eğitim programları ve Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere uluslararası işbirliği yaptı.

Eğitimde uluslararası işbirliği
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kadir Has Üniversitesi ile Atina Üniversitesi, blok zinciri (blockchain) ve kripto paralar üzerine eğitim projeleri, eğitim programları ve Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere işbirliği yoluna gitti. İki üniversite arasındaki anlaşma, Türkiye’de ilk kez denenen canlı bağlantı üzerinden imzalandı. İmzaları Kadir Has Üniversitesi adına, Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ, Atina Üniversitesi adına, Geometri ve Cebir Algoritmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ioannis Emiris attı. Anlaşmaya göre, iki üniversitenin Ar-Ge birimleri arasında Blockchain ve Kriptoparalar konusunda Atina Üniversitesi bünyesinde geliştirilen “Volentix Dijital Varlık Ekosistemi” kapsamında karşılıklı know-how ve akademisyen, uzman transferi, eğitim ve öğrenci değişim programları organize edilecek.

SOMUT PROJE VE İŞBİRLİĞİ

Prof. Dr. Hasan Dağ, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Üniversite olarak uzun zamandır blockchain ve kriptoparalar konularını akademik müfredatına alan ilk üniversitelerden biriyiz. Atina Üniversitesi ile yapılan bu anlaşma, blockhain ve kriptopara konusundaki akademik birikim ve uzmanlıklarımızı somut proje ve işbirlikleriyle küresel arenaya taşıma yolunda ilk işbirliğimiz.”

HER İKİ ÜLKENİN DE YARARINA

Atina Üniversitesi Geometri ve Cebir Algoritmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ionnis Emiris ise “Yaptığımız bu anlaşma, dijital varlıkların değerlendirilmesinde yapay zeka ve makine öğrenme yöntemleri konusunda ve dolasıyla Volentix Dijital Ekosistemi’nin ilk yazılımı paketi merkezsiz borsaların (DEX) programlanmış desteği için karşılıklı bilgi ve uzmanlık aktarımı sağlanacaktır. Bu işbirliğinden her iki ülkenin de yararına çalışmalar doğacağını düşünüyoruz” dedi.

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Eğitimde uluslararası işbirliği
Sözleşmeli öğretmene atama için 40 tercih hakkı tanındı
Görme engelli Merve'nin YKS başarısı
KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu başladı