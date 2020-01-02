‘Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’ başvuruları başladı

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na başvurular yalnızca www.egitimdeiyiornekler.org’taki ‘online başvuru’ aracılığıyla yapılıyor. Posta ya da e-Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 2 Ocak saat 10.30’dan itibaren 24 Ocak saat 17.00’ye kadar, başvuru yapılabilecek. Bu tarihten sonra sistem otomatik olarak kapatılacak. Başvuruda bulunacak adaylar ilgili olduğunu düşündüğü en fazla üç etiketi sıralayarak seçim yapacak. Başvurular, bu etiketler doğrultusunda ilgili Değerlendirme Kurulu üyelerine yönlendirilecek ve

değerlendirilecek. Sonuçlar başvuru sahiplerine 23 Mart’ta e-posta yoluyla iletilecek, ayrıca www.egitimdeiyiornekler.org internet sitesi ve ERG’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacak.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEK NEDİR?

Eğitimde İyi Örnek; çocukların, doğrudan ya da dolaylı olarak iyi olma haline ve öğrenmesine katkı sunan; geliştirildiği öğrenme ortamında, yeni ve yaratıcı, kişisel ya da akademik gelişimine katkı yapan, bilgi, beceri ya da davranış kazandıran çalışmadır. Eğitimde İyi Örnekler, yaygın olarak eğitime dair gözlemlenen bir soruna çözüm getirir ve bu çözüm uygulandıktan sonra değişim/dönüşüm yaratır. Eğitimde iyi örnekler; mantıksal çerçeveye oturtulmuş, bilimsel temelleri olan ve etik kurallara uyan, katılımcılığı önemseyen, etkisi izlenebilir ve yenilikçi olmalı.

Uygulamayla ilgili etiketler:

- Dil eğitimi

- Düşünme becerileri

- Erken çocukluk eğitimi

- Fen ve matematik eğitimi

- Fiziksel ortamlar

- İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi

- Mesleki ve teknik eğitim

- Öğretmen gelişimi

- Ölçme ve değerlendirme

- Özel eğitim

- Paydaş katılımı ve işbirliği

- Sanat eğitimi

- Sosyal bilimler

- Sosyal duygusal beceriler

- Spor ve hareket eğitimi

- Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Hedef grubu:

- Okul öncesi

- İlkokul

- Ortaokul

- Lise

- Özel eğitim

- Öğretmen

- Veli

- Okul çalışanları

KONFERANSLA İLGİLİ DETAYLARI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN