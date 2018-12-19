'Eğitimde İnovasyon Zirvesi-EİZ’18' gerçekleşti
#paylasacakcokseyimizvar mottosuyla organize edilen ve eğitim alanında çalışan profesyonelleri, akademisyenleri, eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarını bir araya getiren, 'Eğitimde İnovasyon Zirvesi-EİZ’18' yapıldı.
'Eğitimde İnovasyon Zirvesi-EİZ’18', akademisyen ve öğretmen adaylarının katımıyla gerçekleşti. İELEV Okulları tarafından, #paylasacakcokseyimizvar mottosuyla organize edilen EİZ’18, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erhan Erkut’un moderatörlüğünde yapıldı. EİZ'18, Prof. Dr. Cem Say, Dr. Ergün Akgün, Dr. Fatoş Karahasan, Prof. Dr. Uğur Batı’nın konuşmacı olarak katıldığı, 'Değişen Eğitimde, İnovatif Yaklaşımlar' temasının işlendiği bir panelle başladı.
Z ve Alfa kuşakları panelde, 'Z kuşağı' olarak adlandırılan mevcut öğrenci yapısı ve 'Alfa kuşağı' olarak adlandırılan geleceğin öğrencilerinden söz edilirken; eğitim sisteminin odağına, bu kuşakların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara göre çözümler üretilmesi üzerinde duruldu. Büyük veriden önce küçük veride; yani 'birey'de değişimin başlaması gerektiği, bu değişimi yapacak kişilerin de öğretmenler olduğu belirtildi. Bu noktada eğitim sistemine düşen en acil rolün, gittikçe dijitalleşen global bir dünya karşısında, özellikle eğitim alanında, analog dünyanın sistemleriyle kendini eğitmeye çalışan ve bir anlamda arada kalan öğrencilerimize; öncelikle birey olarak saygı duyulup, duygusal zekalarının gelişimine katkıda bulunmak olduğu vurgulandı. Ayrıca öğrencilerin, proje dersleri ve akran öğrenmesiyle takım oyuncusu olmayı, kişilerarası iletişimini geliştirmeyi ve teknolojinin sunduklarından etkin faydalanmayı öğrenmesinin öneminin altı çizildi. Zirvede, 33 eğitimci, çeşitli branşlarda dokuz atölye çalışması ve 18 sunum yapıldı.
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