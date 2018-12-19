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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
19.12.2018 - 14:44, Son Güncelleme:/

'Eğitimde İnovasyon Zirvesi-EİZ’18' gerçekleşti

#paylasacakcokseyimizvar mottosuyla organize edilen ve eğitim alanında çalışan profesyonelleri, akademisyenleri, eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarını bir araya getiren, 'Eğitimde İnovasyon Zirvesi-EİZ’18' yapıldı.

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'Eğitimde İnovasyon Zirvesi-EİZ’18', akademisyen ve öğretmen adaylarının katımıyla gerçekleşti. İELEV Okulları tarafından, #paylasacakcokseyimizvar mottosuyla organize edilen EİZ’18, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erhan Erkut’un moderatörlüğünde yapıldı. EİZ'18, Prof. Dr. Cem Say, Dr. Ergün Akgün, Dr. Fatoş Karahasan, Prof. Dr. Uğur Batı’nın konuşmacı olarak katıldığı, 'Değişen Eğitimde, İnovatif Yaklaşımlar' temasının işlendiği bir panelle başladı.

Z ve Alfa kuşakları panelde, 'Z kuşağı' olarak adlandırılan mevcut öğrenci yapısı ve 'Alfa kuşağı' olarak adlandırılan geleceğin öğrencilerinden söz edilirken; eğitim sisteminin odağına, bu kuşakların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara göre çözümler üretilmesi üzerinde duruldu. Büyük veriden önce küçük veride; yani 'birey'de değişimin başlaması gerektiği, bu değişimi yapacak kişilerin de öğretmenler olduğu belirtildi. Bu noktada eğitim sistemine  düşen en acil rolün, gittikçe dijitalleşen global bir dünya karşısında, özellikle eğitim alanında, analog dünyanın sistemleriyle  kendini eğitmeye  çalışan ve bir anlamda arada kalan öğrencilerimize; öncelikle birey olarak saygı duyulup, duygusal zekalarının  gelişimine katkıda bulunmak olduğu vurgulandı. Ayrıca öğrencilerin, proje dersleri ve akran öğrenmesiyle takım oyuncusu olmayı, kişilerarası iletişimini geliştirmeyi ve teknolojinin sunduklarından etkin faydalanmayı öğrenmesinin öneminin altı çizildi. Zirvede, 33 eğitimci, çeşitli branşlarda dokuz atölye çalışması ve 18 sunum yapıldı. 

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