‘Eğitimde fırsat eşitliği’ için koşacaklar

Toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan ‘Adım Adım’ oluşumunun katılımcılarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek vermek isteyenler, İyilik Peşinde Koş (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini kolaylıkla izleyebiliyor.

‘Darüşşafaka Cemiyeti Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarım!’ çağrısıyla Darüşşafakalı çocuklar için herkesi Runatolia Maratonunda koşmaya davet ediyor. Maratona katılmak isteyen gönüllüler, 28 Şubat Çarşamba gününe kadar maraton başvurularını yapabilecek.