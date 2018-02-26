Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>‘Eğitimde fırsat eşitliği’ için koşacaklar

    ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ için koşacaklar

    DHA
    26.02.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl 4 Mart Pazar günü 13’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Runatolia Maratonu ile okulun dört öğrencisinin bir yıllık eğitim masraflarına destek olmak için 40 bin liranın toplanmasını hedefliyor.

    Toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan ‘Adım Adım’ oluşumunun katılımcılarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek vermek isteyenler, İyilik Peşinde Koş (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini kolaylıkla izleyebiliyor.

    ‘Darüşşafaka Cemiyeti Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarım!’ çağrısıyla Darüşşafakalı çocuklar için herkesi Runatolia Maratonunda koşmaya davet ediyor. Maratona katılmak isteyen gönüllüler, 28 Şubat Çarşamba gününe kadar maraton başvurularını yapabilecek.

    Etiketler: Darüşşafaka Cemiyeti , Eğitimde Fırsat Eşitliği , Eğitim , ÖĞRENCİ , Darüşşafaka , İyilik Peşinde Koş
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri