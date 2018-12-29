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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:/

Eğitimde acı tablo: Öğretmen olmayan öğretmenler

TÜRK Eğitim-Sen’in 2018 yılı Ücretli Öğretmenlik Araştırması’na göre Türkiye’de ücretli öğretmenlerin sayısı bir yılda yaklaşık 13 bin artarak 64 ilde 76 bin 605’e yükseldi. Araştırmadaki en çarpıcı sonuç ise ücretli öğretmenlerin 9 bin 653’ünün ön lisans mezunu olması. Bu kişiler, pedagojik formasyonu olmadan öğretmen olarak derslere giriyor.

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97 BİN 31 ÖĞRETMEN AÇIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre Ekim 2018 sonu itibarıyla öğretmen ihtiyacı 97 bin 31 olarak belirlenirken, Türk Eğitim-Sen’in yaptığı araştırma, bu açığın ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığını ortaya koydu. Sendika araştırma için 81 ilin valiliğinden rakam istedi. Ağrı, Ardahan, Artvin, Çanakkale, Diyarbakır, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Hakkâri, Karaman, Kars, Siirt, Mardin, Van, Yozgat ve Zonguldak illeri sendikanın talebine yanıt vermezken, 64 ilden gelen veriler ışığında hazırlanan araştırmada dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Raporda şunlar vurgulandı:

BİR YILDA 13 BİNLİK ARTIŞ

“Geçen yıl ücretli öğretmen sayısı 63 bin 656’ydı. 2018 yılı verilerine göre ücretli öğretmen sayısı bir yılda 13 bin civarındaki artışla 64 ilde 76 bin 605’e ulaştı. Ankara, Çorum ve Kilis dışında 61 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumları ise 29 bin 782’si eğitim fakültesi, 32 bin 930’u lisans, 9 bin 653’ü ön lisans çıkışlı. İstanbul’da ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden daha fazla. İstanbul’da ücretli öğretmenlerin 4 bin 424’ü eğitim fakültesi mezunu, 4 bin 510’u ön lisans mezunu. İstanbul’da lisans mezunu ücretli öğretmen sayısı ise 12 bin 887’dir.

EN YÜKSEK İSTANBUL’DA

2015-2016 eğitim-öğretim yılı MEB verilerine göre İstanbul’da ücretli öğretmen sayısı 7 bin 140 iken sayı bu yıl 21 bin 821’e ulaştı. İstanbul’u 3 bin 910 ile Şanlıurfa, 3 bin 659 ile Bursa, 3 bin 440 ile Ankara, 2 bin 334 ile İzmir, 2 bin 125 ile Kahramanmaraş, 2 bin 123 ile Gaziantep, 2 bin 53 ile Konya, 2 bin 3 ile Antalya, 1979 ile Kocaeli, 1658 ile Hatay, 1079 ile Tekirdağ, 1323 ile Kayseri, 1291 ile Şırnak, 1276 ile Sakarya, 1272 ile Adana, 1193 ile Manisa, 1174 ile Batman takip etti.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖN LİSANS MEZUNU

Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde ön lisans mezunu ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılıyor. Zihinsel-görme-işitme engelliler öğretmeni olarak İstanbul’da 451 eğitim fakültesi, 1537 ön lisans, 2 bin 305 lisans mezunu; Kırıkkale’de 22 eğitim fakültesi, 7 lisans, 38 ön lisans mezunu; Düzce’de 30 eğitim fakültesi, 32 ön lisans, 87 lisans mezunu; Yalova’da 15 eğitim fakültesi, 27 ön lisans ve 32 lisans mezunu görev yapıyor.”

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