Eğitimde acı tablo: Öğretmen olmayan öğretmenler

97 BİN 31 ÖĞRETMEN AÇIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre Ekim 2018 sonu itibarıyla öğretmen ihtiyacı 97 bin 31 olarak belirlenirken, Türk Eğitim-Sen’in yaptığı araştırma, bu açığın ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığını ortaya koydu. Sendika araştırma için 81 ilin valiliğinden rakam istedi. Ağrı, Ardahan, Artvin, Çanakkale, Diyarbakır, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Hakkâri, Karaman, Kars, Siirt, Mardin, Van, Yozgat ve Zonguldak illeri sendikanın talebine yanıt vermezken, 64 ilden gelen veriler ışığında hazırlanan araştırmada dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Raporda şunlar vurgulandı:

BİR YILDA 13 BİNLİK ARTIŞ

“Geçen yıl ücretli öğretmen sayısı 63 bin 656’ydı. 2018 yılı verilerine göre ücretli öğretmen sayısı bir yılda 13 bin civarındaki artışla 64 ilde 76 bin 605’e ulaştı. Ankara, Çorum ve Kilis dışında 61 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumları ise 29 bin 782’si eğitim fakültesi, 32 bin 930’u lisans, 9 bin 653’ü ön lisans çıkışlı. İstanbul’da ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden daha fazla. İstanbul’da ücretli öğretmenlerin 4 bin 424’ü eğitim fakültesi mezunu, 4 bin 510’u ön lisans mezunu. İstanbul’da lisans mezunu ücretli öğretmen sayısı ise 12 bin 887’dir.

EN YÜKSEK İSTANBUL’DA

2015-2016 eğitim-öğretim yılı MEB verilerine göre İstanbul’da ücretli öğretmen sayısı 7 bin 140 iken sayı bu yıl 21 bin 821’e ulaştı. İstanbul’u 3 bin 910 ile Şanlıurfa, 3 bin 659 ile Bursa, 3 bin 440 ile Ankara, 2 bin 334 ile İzmir, 2 bin 125 ile Kahramanmaraş, 2 bin 123 ile Gaziantep, 2 bin 53 ile Konya, 2 bin 3 ile Antalya, 1979 ile Kocaeli, 1658 ile Hatay, 1079 ile Tekirdağ, 1323 ile Kayseri, 1291 ile Şırnak, 1276 ile Sakarya, 1272 ile Adana, 1193 ile Manisa, 1174 ile Batman takip etti.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖN LİSANS MEZUNU

Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde ön lisans mezunu ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılıyor. Zihinsel-görme-işitme engelliler öğretmeni olarak İstanbul’da 451 eğitim fakültesi, 1537 ön lisans, 2 bin 305 lisans mezunu; Kırıkkale’de 22 eğitim fakültesi, 7 lisans, 38 ön lisans mezunu; Düzce’de 30 eğitim fakültesi, 32 ön lisans, 87 lisans mezunu; Yalova’da 15 eğitim fakültesi, 27 ön lisans ve 32 lisans mezunu görev yapıyor.”