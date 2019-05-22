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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:/

Eğitimciler çocukları korumak için buluştu

Türkiye’nin farklı illerinden eğitimcilerin katıldığı Çocuk Koruma Sempozyumu’nda okulda sağlanması gereken koruyucu, önleyici ve gerektiğinde müdahale içeren yaklaşımlar ele alındı.

Eğitimciler çocukları korumak için buluştu
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Eğitimde Çocuk Koruma Sempozyumu 45 farklı kurumdan gelen eğitimcileri buluşturdu. Özel SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) düzenlediği sempozyuma eğitim kurumlarında çalışan öğretmen, psikolojik danışman, okul yöneticileri, çocuk koruma alanında gönüllü olarak çalışan altı sivil toplum kuruluşu ile bu alanda yayınları olan üç kitabevi katıldı. Sempozyumda; çocuk koruma alanının eğitimcilerle ve eğitim kurumlarıyla ilişkisini hukuksal, yönetsel, sosyolojik, psikolojik ve pedagojik açılardan ele alan 10 uzman konuşmacı yer aldı.

‘ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI TEMEL ALINMALI’
Çocuğun üstün yararı ilkesine uygun olarak okul ortamında sağlanması gereken koruyucu, önleyici ve gerektiğinde müdahale içeren yaklaşımlar ve bu konudaki iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Uzman Psikolog Can Gezgör’ün sunuculuğunu yaptığı sempozyumun açılış konuşmalarını, Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Levent Kurt, SEV Amerikan Koleji Okul Müdürü Elvan Tongal ve Başdanışmanı Dale Taylor yaptı. Levent Kurt, “Çocukla ilişkide sorumluluğun öncelikle yetişkinde olduğu bilincini ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirirken ‘çocuğun üstün yararı’ ilkesini temel alan, sistemli bir çocuk koruma anlayışını tüm okullarda tesis etmeye öncelik vermeliyiz” dedi.

KORUMAYA KAPSAMLI BAKIŞ
Sempozyumun içeriği, konuyla ilgili tüm paydaşları kapsayacak şekilde planlandı. ‘Çocuk Korumanın Hukuksal, Psikolojik ve Sosyolojik Temelleri’ başlıklı ilk oturumda; çocuk ihmali ve istismarının psikososyal etkileri, çocuk ihmali ve istismarıyla ilgili hukuksal sorumluluklar konusunda bilgiler verildi. ‘İhmalin ve İstismarın Önlenmesinde Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar’ başlıklı ikinci oturumda, çocuk koruma vakalarındaki öğretmen, psikolojik danışman ve eğitim yöneticisi yaklaşımları örneklerle anlatıldı.  Günün son paneli ise ‘Çocuk İhmaline ve İstismarına Müdahale Boyutunda Deneyim Paylaşımı’ başlığıyla düzenlendi.

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