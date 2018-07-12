Eğitimci Yücel Erdemir 'İlham Verenler'de
Akademik kariyerini eğitim bilimleri alanında yapan Yücel Erdemir, 22 Eylül’de 'İlham Verenler'de bir konuşma yapacak.
Akademik kariyerini eğitim bilimleri alanında yapan Dr. Yücel Erdemir, 22 Eylül’de gerçekleştirilecek ‘İlham Verenler-II’ organizasyonunda yer alacak. Katılımcılara bir sunum yapacak olan Erdemir, hem sınıf eğitimini tamamlayıcı olarak hem de takipçileriyle bağlantıyı koparmamak adına dijital dünyadan faydalanıyor. Sosyal medyayı bir eğitim aracı olarak görüyor ve etkin kullanıyor. Hayata dair önerilerinin yer aldığı paylaşımları gençlerin ilgisini çekiyor.
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