Eğitimci Enver Yücel BM kürsüsünde konuştu

ABD New York’ta gerçekleştirilen ‘BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAU Küresel Eğitim Başkanı Enver Yücel, ders kitaplarında, farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dilinin ayıklanması gerektiğini söyledi. Yücel, ‘Medeniyetler İttifakında Eğitimin Önemi’ isimli konuşmasında, “Dünya üzerinde karşı karşıya kaldığımız sorunların temelinde, insanların birlikte, barış içinde yaşayamaması, farklı inanç ve kültürlerin başka amaç ve çıkarlar için kullanılması yatıyor” dedi.

Küresel vatandaşlık programının tüm ülkelerin eğitim müfredatına girmesi gerektiğini söyleyen Yücel, şöyle konuştu:

“Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bunu daha az görsekte, eğitime erişimin kısıtlı olduğu coğrafyalarda bu sorun göze daha fazla çarpıyor. Farklı kültür ve inanç mensuplarının saygı, hoşgörü ve barış içinde yaşayabilmesi için Medeniyetler İttifaki projesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya eski başbakanı Zapatero’ya böyle bir girişimi başlattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin bundan sonrası daha da gelişmeli, daha da kalıcı olmalı. Bir eğitimci olarak şunu söyleyebilirim ki, eğer çocuklarımızı genç yaşta, insanlık onuruna, farklılıklara ve çeşitliliğe saygı göstererek ve ortak bir insanlığa ait olma duygusunu geliştirerek eğitirsek, bizi çok farklı bir gelecek bekliyor. Küresel vatandaşlık eğitiminin temelinde daha barışçıl, hoşgörülü, kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir toplumların destekçilerini yetiştirecek değerler yatıyor. 200 bini aşkın öğrenciye her seviyede eğitim hizmeti sağlayan bir eğitim ağının kurucusu olarak, Birleşmiş Milletler uzman kuruluş ve enstitüleriyle işbirliği yaparak, birlikte yaşam kültürüyle ilgili projeler yürütüyor, müfredatlar oluşturuyor ve uyguluyoruz. Dünya’nın en önemli konusu, yine söylüyorum, birlikte yaşama kültürünün olmayışı. Bu hedefe ulaşmak için küresel vatandaşlık programı bütün ülkelerin gündemine, eğitim müfredatlarına girmeli. Yine 2030 hedefleri paralelinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ülkelerin müfredatlarına eklenmeli ve ilkeleri benimsetilmeli.

BU VİZYONU YANSITACAK DERSLER KOYMALIYIZ

Bizler müfredatlarımıza bu vizyonu yansıtacak dersler, konular koymalıyız. Avrupa’da bulunan Erasmus benzeri öğrenci değişim programlarının Medeniyetler İttifaki vizyonuna uygun bir kapsamda hayata geçirilmesi önemli. Bu vizyona proje ve çalışmalarımızla halihazırda katkı sunduğumuzu eklemek isterim. Global vatandaşlık, birlikte yaşam kültürü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini her kademede eğitim kurumlarımızda müfredatımıza entegre ettik. Farklı Afrika ülkelerinden öğrencilere okullarımızda burs vererek birbirleriyle kültürlerarası alışverişte bulunmalarına imkân sağlıyoruz. Bunun yanısıra, her yıl düzenli olarak dünyanın farklı üniversitelerinden farklı dil, din ve kültürlerden öğrencilerin katıldığı yaz okullarına, 10 yıldır İstanbul’da ev sahipliği yapıyoruz.

GENÇLERE ROL VERİLMELİ

Uzun vadede çatışmaların önlenmesinde gençlerimiz önemli rol üstleniyor. Çatışmaların önlenmesinde kapsayıcı bir yaklaşımla politika yapıcıların yanında sivil topluma kadınlara, gençlere ve dini liderlere rol verilmeli. Son olarak tüm bu vizyonun altında belirtmek istediğim, insanlar, ülkeler tarihleriyle ve kahramanlıklarıyla övünebilirler, fakat küresel vatandaşlık eğitiminin gereği olarak karşı tarafa yönelik kullanılan nefret dili ortadan kaldırılmalı. Özellikle okullarımızda okutulan ders kitaplarında, farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ortadan ayıklanmalı. İşte o zaman bizim geleceğimiz daha iyi olur. Çocuklarımıza, torunlarımıza çok daha güzel bir dünya bırakmış oluruz.”

Toplantıya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, BMW Group İletişim Stratejisi Başkan Yardımcısı Bill McAndrews ve ülkelerin Dışişleri Bakanları katıldı.