Eğitim fuarı 25-27 Ekim’de İstanbul’da
Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Meksika’dan sonra geçen yıl Türkiye’ye gelen, ‘Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı’ (GESS) 25-27 Ekim’de İstanbul’da.
Microsoft ve Google gibi birçok teknoloji devinin yeni eğitim teknolojilerini sergilediği, uluslararası uzmanlarca özel sunumların düzenlendiği, uygulamalı atölye çalışmalarıyla sektör profesyonellerinin bir araya geldiği ‘Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı (GESS) 25-27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) destekleriyle yapılacak etkinliğin sloganı ise ‘Bright Ideas’ (Parlak Fikirler).
Katılımcılar fuarda, 3 boyutlu baskı, kodlama, multimedya, okul yönetim sistemleri, e-öğrenme kaynakları, robotik ve yapay zeka, artırılmış gerçeklik, STEM, yazılım çözümleri, özel eğitim ve rehabilitasyon uygulamaları ve mesleki eğitim ekipmanları gibi birçok alanda ilgili firmaların uzmanlarıyla biraya gelerek, fikir alabilecek.
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